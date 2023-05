Ramírez: "Ganar el derbi no puede maquillar el análisis que debemos hacer a nivel interno"

¿Qué significa para ti tu primer derbi? ¿Cómo ves al vestuario?

"Es muy especial. Uno se dedica a esto para jugar estos partidos. Partidos en los que la gente va al estadio, donde existe rivalidad. Me lo tomo con responsabilidad, con ganas de que llegue el partido. ¿El vestuario? Mentalizados, preparados, con responsabilidad. A nivel de plan de partido hay que estar con un control importante para tomar las decisiones nosotros, que no las tomen nuestras emociones por nosotros".

Convocatoria con muchas bajas.

"Le podemos dar una doble lectura: no es lo ideal porque en ningún partido sean pocas las comparecencias de una ficha B, pero la realidad es la que es, no sé si existe algún equipo en Segunda con esta situación. Sin embargo, esto es lo grande del Sporting y de Mareo, que tienes a los 'guajes' preparados para competir en el primer equipo. Eso es santo y seña del Real Sporting de Gijón".

¿Qué piensas del Oviedo y de Cervera?

"Un entrenador al que respeto muchísimo, con una trayectoria extensa. Estamos viendo lo difícil que es ganar en esta competición y ellos han ganado cinco partidos seguidos. Llegan en su mejor momento de la temporada, en su mejor pico de forma de la temporada, y pienso que tiene mucho mérito para el entrenador que lleguen con opciones de playoff a esta jornada".

¿Esperas un partido abierto o cerrado?

"Viendo a los equipos, no espero un partido abierto. Para el aficionado es mejor ver goles, pero si le preguntas a Cervera o me preguntas a mí, mejor que el partido esté cerrado y que haya pocas ocasiones".

¿Existe algún punto en común entre Ramírez y Cervera?

"Seguramente haya aprendido de él y de la categoría adoptar comportamientos que me pueden hacer más competitivo a mí, como entrenador, y a mi equipo. Más solidez, lineas más juntas. A partir de ahí yo aporto cosas mías, de mi filosofía. Perfiles como el suyo o de equipos de la categoría, por la plantilla que tengo, me han enseñado a adoptar cosas que me permiten competir mejor".

Ha dicho David Guerra que ganar el derbi no 'arregla' la temporada del Sporting.

"Creo que son dos cosas distintas. Por mucho que se gane el derbi, no se puede maquillar nada a nivel interno. Hay que evaluar los procesos y hay que ser críticos con lo que se ha hecho mal. Lo que se haya hecho bien, le daremos continuidad".

¿Habéis preparado mentalmente al equipo para salir mejor preparados que en derbis anteriores?

"Por la semana que llevamos y como siento a los jugadores, supongo que hemos aprendido de esa circunstancia. No veo a la gente poco concentrados. Les veo agresivos en los entrenamientos, convencidos en el plan de partido. A partir de ahí, la gente va a entrar dispuesta a dar la mejor versión de cada uno".

¿Qué aprendizaje sacas de otros derbis que hayas vivido para este?

"En fútbol base viví mis primeros derbis. Vivi la hostilidad de jugar en Tenerife y la grandeza de ganarles en su casa. Brasil fue diferente porque, por los millones de seguidores que tienen ambos clubes, se vive con mucha agresividad. He visto imágenes en aquellos derbis que no me gustan. Este derbi es de los más grandes del pais con lo que eso significa para Asturias y para los sportinguistas de toda España. Entiendo que hay un sentimiento de pertenencia muy grande. En el calendario lo primero que miras. Con todas esas ilusiones jugamos en forma de responsabilidad".

¿Qué aprendizaje sacáis de lo que sucedió en el último derbi en El Molinón?

"No lo he hablado a nivel colectivo, pero sí a nivel individual. Sí he podido sacar aprendizaje de eso y sentir la responsabilidad que tenemos para la sociedad, para los niños que nos ven como idolos y ejemplos a seguir. Quieren ver lo mejor de nosotros en todos los sentidos".

David Guerra confirma que serás el entrenador para la próxima temporada.

"El presidente siempre me ha hecho sentir respaldado, confiado. Estoy a gusto, conforme con el trabajo del cuerpo tecnico. Hemos conseguido formar un gran grupo de trabajo. Evaluamos procesos, marcamos objetivos… Vivimos un momento importante de mucha confianza y comunicacion. Estamos contentos de trabajar juntos y de como estamos trabajando".

Faltan puntos para cerrar la permanencia.

"Mañana es el día perfecto para poder certificar la permanencia".

¿Qué Sporting quieres para la próxima temporada?

"Creo que hay que fijarse en otros clubes que nos pueden servir de ejemplo. Salvando las distancias, ahí está el Arsenal, aunque a nivel cultural sea diferente a España. ¿Cuánto tiempo ha tardado Mikel Arteta en hacer una plantilla que compite como ahora? Y no lo digo por quedarme cuatro años aquí. Hay unos contratos en vigor y un tope salarial. La capacidad de acción está supeditada a las reglas del juego. Si queremos cambiar mucho, que no digo que sea así, la capacidad de maniobra va a ser muy limitada para nosotros. Los presupuestos son los que son en Segunda, la categoría genera lo que genera. Es muy complicado firmar".

¿Cómo afecta el pasado al presente para el derbi?

"Hay mochilas siempre, gente que ha vivido otras cosas. Muchos venimos sin mochilas que nos limiten. Queremos darle importancia no solo por el derbi, tambien por la permanencia. Para gran parte del cuerpo técnco y de la plantilla es nuestro primer derbi. Venimos limpios, con energia, no nos limita nada".

¿En qué se basa el proceso que vais a evaluar?

"En la vida interna del club, que normalmente la prensa desconoce y el aficionado en general también, se explica que los resultados no se están dando, pero quizá sea por un cúmulo de cosas. No es casualidad que los clubes que cambian entrenamientos, hábitos de jugadores, funcionamiento, la calidad de la recuperacion, los trabajos preventivos, entrenamiento… Un montón de cosas de la vida interna del club que si no están al nivel del fútbol de élite no eres capaz de tener resultados. El Sporting está teniendo estos resultados porque no está teniendo hábitos de fútbol de élite. Sé que tengo que ganar el fin de semana, pero entiendo que el Grupo Orlegi elija un entrenador que les ayude a mejorar los procesos. Alimentacion, rehabilitación, grabación de entrenamientos, estado del césped... cosas que te acercan al futbol de élite. No quiero ponerle un adjetivo, pero son cosas que eran muy mejorables. Los resultados empiezan desde ahí. Lo que haces en el día a día te acerca a Primera Division o a Primera RFEF. Hay muchos clubes que han descuidado todo eso y los resultados estan ahi".