Ramírez: "Esto ya está saliendo bien. Vamos a poner la guinda del pastel"

Valoración

"Ha sido un día muy especial. Ver a la gente ilusionada con el partido y sabiendo la importancia del mismo... Sabíamos que nos iban a empujar y que tendríamos momentos de sufrimiento. Para mí son el mejor equipo de la categoría. Los hemos sabido pasar y hemos sabido aprovechar los nuestros. La segunda parte ha estado muy bien. Todos merecíamos un partido más para poder tener opciones. No queríamos que fuera el último partido en El Molinón. Toca ir a Elda a ganar y por lo menos hacer nuestro trabajo".

Sobre el planteamiento

"Sabíamos que iba a ser un partido largo y que lo tendríamos que madurar bien. Hubo cosas que no interpretamos bien en la primera parte. Lo que ha sido la tónica de todo el año. La gente que entra nos da un salto de calidad y de piernas y energía".

Sobre los cambios

"Iba por ahí el planteamiento. No se trata solo de los que inician. También de los que puedes cambiar. Sabíamos lo que podíamos ganar. Los cambios nos han dado control y profundidad".

Sobre Campuzano

"Agradecerle porque ha sufrido mucho. Lo intentaba y no podía. Sabíamos que quería dejar el resto cuando no está del todo recuperado. Asumió el riesgo de no estar recuperado y manejarlo durante la semana para que pudiera llegar y dar lo que fuera. Ha hecho ese esfuerzo de correr el riesgo de lesionarse y le ha recompensado el fútbol y el destino".

¿Cómo ha ido viviendo la jornada?

"Hemos corrido el riesgo. Sabíamos que nos valía la victoria y de ahí los cambios. Era matar o morir".

La gente da el triunfo hecho en Elda...

"Hay que ir a ganar a Elda y los que digan que es fácil no han visto Segunda División. Los que sabemos cómo va esta categoría no nos atrevemos a decir que no hay partido fácil. Y se ha demostrado en esta jornada. El equipo con mayor presupuesto de la categoría se ha quedado fuera de Play Off".

Sobre el ambiente

"Estoy personalmente agradecido a lo que La Mareona está haciendo. El grupo humano que lidero tiene mucha culpa de que la gente haya venido a llenar El Molinón. Estaban buscando lo que han encontrado. emocionarse con su equipo, gritar goles, vibrar con su equipo... Esto ya está saliendo bien. Si hace un año vemos dónde estábamos y cómo estaba la gente, que un año después la gente esté así de ilusionada es porque ha salido bien".

Mensaje a la afición

El año ha salido bien. Y solo hay que poner en perspectiva. Las temporadas anteriores el equipo se salvó en las últimas jornadas. Estar luchando por el ascenso es que algo bien se ha hecho. Les necesitamos allí. El Eldense va a querer competir y ganar. Vamos a por la guinda del pastel"