Ramírez: "Comprendo a la gente, pero nosotros sabemos el plan"

Valoración del partido

"Contento por la victoria. Es muy difícil ganar en esta categoría. Seguir bien en casa es importantísimo y es muy difícil de conseguir. Me voy contento con seguir enganchados arriba. Esto se va a jugar en las últimas jornadas. Si seguimos sumando para poder estar en la pelea, perfecto".

Falta de gol

"Estamos generando buenas ocasiones y buenas aproximaciones en el último tercio. Seguimos trabajando en eso, seguimos insistiendo. Tenemos un margen de mejora ahí. El equipo genera y eso es importante".

Roque Mesa

"Durante la temporada hay picos de rendimiento y sociedades dentro del campo. Me ha costado más ver a Roque con Nacho Méndez y Martín. La bajada de minutos de Roque coincide con la baja de Rivera, que quizá se complementa mejor. Está con una actitud increíble, esperando su momento".

¿La victoria justifica todo?

"La victoria es el objetivo. La realidad es que hay un equipo en frente que también juega y que lo pone muy complicado. Cada día que pasa las piernas pesan más y los nervios aumentan. La cabeza va a otro ritmo y tomas peores decisiones. Tenemos que aprender a gestionarlo".

Sobre el partido de Djuka

"Era el objetivo que teníamos. Que volviera a la titularidad y conseguir el mejor nivel posible en las jornadas que quedan. Hemos hecho un buen trabajo para que pasara esto. El reto ahora es mantenerlo en los partidos venideros. Se ha vaciado, ha sido generoso, nos ha llevado a campo contrario. Me voy muy contento con él".

Sobre el partido

"El ritmo siempre depende de la presión del rival. Te indica como atacar. Si te presiona agresivo y alto, el ritmo va a ser mayor. Cuando está en un bloque más bajo, con espacios reducidos, la circulación será más lenta. De ahí esos pases atrás, permiten saltos del rival. Entiendo que la gente quiera rock and roll."

Sobre Hassan

"Contra el Albacete fue un buen ejemplo de toma de decisiones. Hoy ha tenido acciones en las que lo ha ejecutado mejor y otras en las que no. Es de sus mayores áreas de mejora".

¿Da por acabado el bache?

"El de lesiones es un hecho. Tenemos más gente y eso genera dinámica diaria de exigencia. Eso es lo mejor que tuvimos en la primera vuelta. Si vuelven y llevamos a todos al mejor nivel, estaremos más cerca de ese Sporting".

Pitos durante el partido

"Aquí gusta el rock and roll. Hay un equipo en frente que presiona de una manera y que no permite progresar. Tienes la opción de ponerla a ver qué pasa. Esos pases atrás permiten que el equipo contrario estire y venga. Y que encontremos huecos. Vemos los pitos con naturalidad, no nos afecta al plan de juego. Comprendo a la gente, pero nosotros sabemos el plan y no nos afecta".

Cambios en la clasificación

"Tratamos de trabajar en la serenidad. Que nuestro ánimo no dependa de la clasificación. Eso no suma en absoluto. Tenemos que estar conectados con lo que tenemos que hacer. Que no afecte lo que va pasando. No ayuda".

Sobre el calendario

"Independientemente de donde esté clasificado el rival. Da igual. Este Alcorcón viene de empatar al Espanyol. Cada semana es una lucha. Es muy difícil ganar. El Amorebieta nos lo va a poner muy complicado. Sabemos lo que tenemos que hacer, da igual el rival".

Vuelta de Rivera

"Es una muy buena noticia. Tenerlo en este nivel... Con el mejor Rivera somos un mejor equipo".