Racismo: los recogepelotas del Ibiza llaman "inmigrante" al portero del Sporting B

Vuelven los gestos racistas al fútbol español. La víctima, en esta ocasión, ha sido el portero suplente del Sporting, rol que compagina con sus titularidades con el Sporting B. Tras un partido correspondiente al Grupo I de la Segunda División B con el filial rojiblanco, en Can Misses (Ibiza), Christian Joel ha recibido un vídeo en el que uno de los recogepelotas del club balear le llama "inmigrante".

Christian Joel nació en Cuba en 1998; pero pronto llegó a España, junto a su familia. Y desde que tiene 12 años, juega en las categorías inferiores del Sporting. Ha sido él mismo el que, a través de las redes sociales, ha denunciado el vídeo racista que ha recibido: "Tras el partido en Ibiza, los recogepelotas me mandaron un video llamándome "inmigrante" con la sudadera que me cogieron. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera. Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida", ha explicado.

Más escueto ha sido su club, el Real Sporting, que ha escrito un tweet mandando ánimo a su portero y diciendo "no al racismo".

El UD Ibiza ha respondido de manera rápida, contundente y ejemplar a este vídeo racista de sus recogepelotas. El club balear ha anunciado la expulsión de los chavales que llamaron "inmigrante" al portero del Sporting B, tras el partido que ambos equipos han jugado este domingo en Can Misses.

Este es el comunicado íntegro que ha colgado el Ibiza en su página web:

El Ibiza desaprueba rotundamente el comportamiento de los recogepelotas que han enviado un vídeo en el que dedican mensajes racistas e irrespetuosos al portero Christian Joel y al club en el que milita, el Real Sporting de Gijón B.

Como no podía ser de otra manera, nuestro club expulsará a estos chicos de la Academia de forma fulminante. El Ibiza es una entidad deportiva formada por personas de procedencias, lenguas y creencias muy diferentes. En esta casa trabajamos para que el fútbol sea un punto de encuentro y un lugar de convivencia en el que, evidentemente, este tipo de comportamientos deben ser perseguidos, denunciados y eliminados de raíz.

Desde el Ibiza ya nos hemos puesto en contacto con Christian y el Sporting para disculparnos ante estos lamentables hechos.

�� COMUNICADO OFICIAL: El Ibiza expulsa a los recogepelotas que han enviado un vídeo racista a Christian Joel, portero del Sporting B.



El propio presidente del UD Ibiza, Amadeo Salvo, ha explicado la decisión: "Por respeto a Joel, portero de Sporting, al propio Sporting, a nuestro club y su afición, a los cientos de jóvenes que lucen con orgullo nuestro escudo, estos jóvenes que han cometido una falta tan grave no pueden seguir más tiempo con nosotros. Ojalá les sirva de aprendizaje", ha escrito el máximo mandatario del club balear en Twitter.