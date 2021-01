"Lo que me prometieron no lo hicieron". Con esas palabras, el ya exfutbolista del Real Oviedo Giorgi Aburjania explica por qué no ha triunfado en el club azul. En su presentación como nuevo futbolista del equipo albinegro, el centrocampista georgiano se ha referido a la etapa en el conjunto de la capital del Principado, en unos meses en los que le faltó continuidad.

"Me faltó confianza, lo que me prometían no lo hicieron. La selección tampoco ayudó, porque iba una vez al mes y cuando regresaba tenía que estar aislado y guardar cuarentena", reconoce el jugador georgiano. La falta de continuidad lastró al jugador, ya que apenas participó en cuatro encuentros desde su firma por el equipo oviedista, dos en Liga y dos en Copa del Rey.

Aburjania es la segunda salida del Real Oviedo en el mercado invernal, tras la de Riki. El centrocampista rescindió su contrato el pasado jueves, para firmar por el conjunto cartagenero, donde ya ha completado una sesión de entrenamiento y ha sido presentado.

Tensa espera para Mujica

El delantero Rafa Mujica está inmerso en un fin de semana de máxima tensión profesional. El jugador canario espera por una llamada desde Las Palmas que no termina de producirse. El club amarillo sigue sin contar con el margen salarial necesario para hacer efectivo el acuerdo de cesión con el Leeds United. Si la Unión Deportiva Las Palmas no logra la salida de uno de sus jugadores ofensivos, Mujica tendrá que valorar otras opciones, sobre todo en la Segunda División B. El aún futbolista del Real Oviedo quiere apurar todas las posibilidades de seguir en Segunda, con el gran deseo de jugar en el equipo de su ciudad. Mientras tanto, Mujica no ha entrado en la convocatoria para el Oviedo-Albacete de este sábado.