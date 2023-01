Punto para crecer

El Real Oviedo mejoró su imagen como visitante, aunque no pudo sumar la victoria en el Alcoraz. En un partido con alternativas, después de adelantarse con un gol de Koba de penalti, el tanto de Pulido acto seguido firmó el empate definitivo.

El conjunto carbayón no bajó prestaciones respecto al Tartiere en esta ocasión. Los azules mejoraron la imagen y la competitividad respecto a las últimas salidas y tuvieron alternativas ofensivas, sobre todo con llegadas por las bandas y con las apariciones entre líneas de un Koba muy activo.

Ya en el primer minuto Viti había buscado a Obeng en el área. Fue el propio Obeng el que mandó el primer aviso a la portería local. Después de un balón interceptado por Jimmy en la salida de balón del Huesca disparó de primeras con la zurda obligando a Andrés a rechazar.

También por la izquierda llegaban Sangalli y Bretones. De hecho este último recogió un buen centro de Viti en el segundo palo, y tras controlar, su volea se marchó alta en la ocasión más clara de los azules en la primera mitad.

El Huesca empezó a producir en torno a la media hora de juego. Antes solamente un disparo de Joaquín Muñoz había obligado a intervenir a Braat. Con varios balones parados y tras alguna larga circulación rondaba el área carbayona el equipo de Ziganda.

Cuando más apretaba el Huesca, el Oviedo fue cuando consiguió castigar. En una contra guiada por Koba, el balón lo recibió Viti en el área y Pulido le derribó. El penalti lo transformó con tranquilidad el jugador francés. Pero poco le duró la alegría al Oviedo. Nuevamente una falta en zona de tres cuartos le costó caro a los azules. No de manera directa, pero sí en la segunda jugada. Ante la ejecución de Pulido poco más se podía hacer casi que mirar.

Nada más arrancar la segunda mitad, el Huesca avanzó seriamente Después de un buen centro de Gerard Valentín, el remate de cabeza de un activo Joaquín Muñoz lo repelió el poste para suerte de los de Cervera.

A partir de ahí el partido se trabó. Sobre todo tras la expulsión de Luismi y el hecho de que el Real Oviedo se quedara con uno menos. Los carbayones no perdieron la cara al partido pese a estar con diez y aun así rondaron la portería de Andrés, pero no pudieron generar alguna ocasión. Eso sí, tampoco concedieron ninguna al Huesca. Solo un susto de un penalti de Sangalli que finalmente no fue pitado.

En los últimos minutos, la tensión reinó en el ambiente. El Oviedo achicó bien y se defendió con solvencia en los intentos del Huesca, sin perder presencia ofensiva, gracias sobre todo al despliegue de Bretones. El partido murió con una falta en la frontal para los azules que Montoro estuvo cerca de dirigir por portería.