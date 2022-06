Pepe Domingo Castaño en #DCA: "Me tira más el Sporting, pero respeto mucho al Oviedo"

Pepe Domingo Castaño estará en Asturias. El próximo jueves 16 de junio estará en el Antiguo Instituto junto a Pachi Poncela y, después de la charla, firmará su libro 'Hasta que se me acaben las palabras', que está teniendo una gran acogida entre los lectores. Hemos hablado con 'La Leyenda' en Deportes COPE Asturias, a pocos días de su regreso a una tierra muy especial para él.

Tu visita coincide con la Feria del Libro en Gijón.

"Me llamaron de la editorial diciendo que había mucho interés en que fuera a Gijón, a la Feria del Libro, que es muy importante. Yo tengo la cabeza en otro sitio y el libro lo tengo bastante aparcado ya, solo pienso en vacaciones, pero se me ocurrió que podía ser una gran despedida para la promoción del libro visitar una ciudad a la que quiero tanto y donde tengo tantos amigos. Ahí estaremos el día 16 de junio, firmando y charlando con Pachi Poncela".

Gijón es el fin de fiesta del libro.

"Sí. A partir de ahí me voy de vacaciones. Ya no pensaré más que en pasarlo bien y en olvidar la batalla tremenda que he tenido con el libro y olvidar las presentaciones y las firmas. Me han dado mucho, pero me han dejado baldado".

Has estado en muchos sitios con el libro. ¡Incluso en Londres!

"No sabes lo que significa para una persona como yo llegar a Londres con 20 componentes de Tiempo de Juego y firmar 100 libros. ¡En Londres! Que los firme en cualquier ciudad de España puede ser normal pero, ¿en Londres? Ha sido una explosión de cariño en cada ciudad a la radio, a Tiempo de Juego... y un poco a mí, supongo".

Tiene que ser un sentimiento muy bonito escribir un libro que cuente tu historia y que tenga esa acogida entre los lectores.

"Es que yo soy así. Cuando la gente me oye en la radio, está oyendo a una persona que le cuenta la verdad. Cosas incluso personales, de cuando en cuando. La audiencia de Tiempo de Juego se merecía este libro donde me desnudo completamente, en todos los aspectos. Dentro de mí no hay mentira, soy de verdad".

¿Qué significa Asturias para ti?

"Llegué con 9 años y me fui con 15. En el Monasterio de Corias, ahora reformado, al que he vuelto. Me movía por Cangas del Narcea, El Acebo, Tineo, Tebongo... Me sé de memoria un montón de canciones asturianas porque las aprendí en el colegio. He vuelto muchas veces sobre todo a Gijón, porque es una ciudad que tiene un objetivo: que la gente se lo pase bien. No hay cosa más bonita en la vida que pasárselo bien".

En el libro cuentas una anécdota de tu primera visita a Gijón una noche desde Padrón.

"No la quiero destripar, pero en mi pueblo esperaban que se contara y por eso al final me decidí. Todavía hay gente que, cuando nos ve por la calle después de aquella aventura, nos dicen 'Os de Xixón'. Fuimos a tomar un chiquito a Gijón, una madrugada medio 'mamaos'. Aparecimos allí y a la vuelta tuvimos un accidente. Si no hubiera habido accidente, nadie se acordaría. Pero así fue".

¿Cuánto ha cambiado Gijón desde aquella noche?

"Recuerdo noches grandes en Gijón. Ha cambiado mucho. Es una ciudad muy hermosa, con una fachada al mar que están tratando de pintar y que espero les salga bien. Recuerdo una noche con 'El Larguero' donde terminé cantando Xilgerín Parleru y aún lo llevo dentro del alma".

¿Quién te tira más, Sporting u Oviedo?

"Me tira más el Sporting. Tengo mucho respeto al Oviedo, que es un equipo histórico y es la capital del Principado. Además, es el equipo de Paco y al equipo de jefe hay que tenerle respeto (risas). Pero me tira más el Sporting, qué quieres que te diga. Me tira mucho el Sporting".

¿Tienes algún recuerdo especialmente almacenado sobre Sporting u Oviedo en tantos años de fútbol?

"Recuerdo aquel Sporting que fue segundo en Liga. Y jugadores increíbles: Manjarín, que luego se fue al Deportivo, Luis Enrique, ahora seleccionador... y me acuerdo de Castro, aquel portero que salvó a una persona y es un recuerdo imborrable para mí. Sobre Quini, qué te voy a decir. Cada vez que iba a Gijón me lo encontraba en un restaurante y nos pegábamos unos abrazos tremendos. Son todo recuerdos.

¿Te sigue gustando el fútbol después de tantos años o ha dejado de conmoverte en 2022?

"El día que el fútbol no me haga 'tilín' lo dejo definitivamente. Hay partidos ahora que, con los horarios y con esos equipos que se dedican a no ganar, jugando para atrás... Me pasa con la Selección de ahora. La vi ayer y me cabree muchísimo. ¿Por qué no juegan para adelante? ¿Qué coño es esto de jugar todo el tiempo hacia atrás?Mientras me haga 'tilín' por dentro, seguiré. El día que deje de sentir el cosquilleo por dentro, lo dejo".

Lo que te hace 'tilín' es la radio. Desde aquella prueba en Radio Galicia...

"Yo por la radio he dado todo. Tuve oportunidad de hacer otras cosas y, en el momento de tomar otra decisión, siempre elegí la radio. Incluso por encima de la canción, que tuve oportunidad de dedicarme a ella. La tele me ha dado muchas cosas, pero nunca al nivel de la radio. La radio es mi vida, la base de todo lo que soy".