La opinión de Pedro Martín en #DCA: la polémica en el Granada-Oviedo y Las Palmas-Sporting

Pedro Martín, experto en árbitros en la Cadena COPE, en 'Tiempo de Juego' y 'El Partidazo de COPE', abordó la polémica generada después de la jornada 33 en LaLiga SmartBank en los partidos del Real Oviedo y del Real Sporting. El posible penalti sobre Borja Sánchez en Granada y el VAR como protagonista en la visita del Sporting a Las Palmas.

Posible penalti sobre Borja Sánchez. ¿Qué opinión tienes sobre la jugada?

"El gesto del defensa lo dice todo. Mete el pie y se queda parado pensando en que le van a pitar penalti, pero no se lo pitan. Penalti y ya está, no hay más que decir. Lo que tengo claro es que no es una jugada de VAR. Siempre insisto: esa jugada la ve el árbitro perfectamente. Siempre que el árbitro vea la jugada claramente y no sea un error escandaloso, que para mí esta jugada no es un error escandaloso, no es objeto de revisión en el VAR. Si para el árbitro no es penalti, que está a tres metros, no es penalti. Punto y final. Lo extraño es que utilice el VAR en cosas que son menos que esa jugada".

¿Fue penalti de Izquierdoz?

"En el España-Noruega hay una jugada muy parecida de Rodri con Odegaard. El árbitro considera que no es penalti y ya está, no entró el VAR. Lo que deberían de haber hecho en Las Palmas es dejar seguir, pero todo viene condicionado porque le habían anulado un gol a Las Palmas por VAR. Aprovechan la mínima para compensar al equipo perjudicado, esto pasa siempre. Todas las jugadas deberían de ser iguales para los árbitros, da igual el resultado, pero no lo es por muchas cosas. Se revisó una acción que no se debería de haber revisado. Es un jugador que llega a la pelota, despeja y luego pega al delantero, es normal. El defensa no puede despejar y dejar el pie quieto después de golpear el balón, es imposible. ¿La gente no sabe cuál es la inercia del juego? Que se fije la gente hasta dónde lleva un jugador la pierna cuando lanza una falta. ¡Más de un metro se mueve la pierna hasta que termina el movimiento completo! ¿Vamos a penalizar a los jugadores cuando golpean la pelota también? ¿Estamos tontos?"

El problema es que hemos visto penaltis de todos los colores. Algunos menos penalti incluso que este.

"El límite del VAR está tan bajo que cualquier cosa es penalti. El límite debe ser mucho más alto. El VAR tiene que ser para errores escandalosos y punto. Cuando utilizas el VAR para cualquier cosa, tenemos el lío que tenemos".

Expulsión de José Marsà.

"Si a un árbitro le dices 'qué cara tienes' y le haces el gesto, pues te sancionan. Es verdad que otras veces no se pitan, pero en el lado contrario tienes a un jugador del Celta al que hace poco le metieron dos partidos por decir 'qué prepotencia'. Creo que los árbitros tienen que tener más mano izquierda con los jugadores cuando les piten un penalti. Si citan a tu madre, pues hay que expulsar, pero hay que tener mano izquierda".

¿Sirven para algo las quejas de los clubes?

"Las protestas siempre ayudan a crear un caldo de cultivo en contra del VAR. Estoy en contra del VAR y entiendo que haya críticas, incluso aliento esas críticas. Lo que me molesta es que los clubes solo se quejan cuando les perjudican porque cuando les benefician todos se callen. Lo que quiero es que haya voces importantes en el fútbol español, europeo y mundial que hablen para que esto (VAR) se acabe. Echo mucho de menos a Johan Cruyff y Maradona. No estaremos de acuerdo con sus vidas, pero estoy seguro de que ambos serían rebeldes a la hora de analizar el papel del VAR en el fútbol. El problema ahora es que las grandes figuras del mundo del fútbol, los que se han retirado, porque los que están en activo tienen que 'tragar', están comprados por la FIFA y la UEFA. Hay muy pocos jugadores retirados y famosos que no estén dentro de la organización. Así es muy difícil".







