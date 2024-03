Paulino: "Es muy importante que tengamos personalidad para saber gestionar los partidos"

¿Qué mejor manera de dar el paso fuera de casa?

"Fue un partido difícil, ellos se jugaban mucho también. Es una victoria que nos confirma las buenas sensaciones de casa y de otros partidos fuera. Estamos muy contentos, es un partido más y seguimos peleando por todo".

Esa pelea se está convirtiendo en una multitud...

"Sí. Yo no soy mucho de mirar la clasificación, pero algunos compañeros sí lo miran y hablan de ello. Es una locura. Creo que es mejor sinceramente no mirar. Y mirar el partido que tenemos. Es un partido durísimo. Puede marcar la zona en la que vayamos a estar".

Cuando está la clasificación así... Empiezas cuarto, acabas séptimo... Un empate te hace bajar puestos, pero no dice que hayas perdido opciones...

"No, por supuesto. Pase lo que pase el domingo vamos a estar vivos igualmente. Aunque ganemos no vamos a tener nada hecho. Conseguir la tercera victoria consecutiva en casa, mentalmente y a nivel de equipo sería muy importante".

¿La diferencia está en el aspecto mental?

"Lo mental y la personalidad de los jugadores. Y del cuerpo técnico. Y el míster si algo ha dejado claro es que tiene un estilo de juego y un fútbol con el que va a morir así. Es muy importante que tengamos la personalidad suficiente para saber gestionar los resultados y los momentos en los partidos".

El Racing llega bien...

"Para mí es un partido muy especial. Con seis meses fui a El Sardinero. Estuve años en la cantera. No siendo la mejor experiencia de mi carrera le guardo un cariño increíble. Tengo muchos amigos, familia... Es un partido de los más especiales. Lo voy a vivir con muchas ganas. En ataque tienen jugadores diferenciales, que marcan la diferencia y ganan partidos. Tenemos que neutralizarlo. En casa queremos ganar. Necesitamos personalidad de todos".

Tener a tanta gente disponible hace que se puedan hacer casi dos onces titulares...

"Está complicado la verdad. Hablo por mí. Después de la última lesión, ese pequeño bache... Ya había conseguido entrar, tenía unas sensaciones increíbles... Volver a tener ese pequeño problema ahora te deja peleando otra vez el sitio. Pero el jugador que está delante rinde igual o mejor que cuando me tocaba a mí. Así que a pelear otra vez. Todos queremos jugar de inicio".

¿Cómo vivisteis la buena gestión de los minutos finales de Albacete?

"Después del primer gol la reacción no fue la mejor. Pero es normal que ellos aprieten. Y después de hacer el 2-1 hicimos un corro y dijimos que hacía falta personalidad, no meterse atrás. Se dio todo perfecto. Alemao el tiempo que participó hizo una labor increíble. Nos dio la vida".

¿Dónde estás más cómodo? ¿Por dentro o por fuera?

"Hace años que ya no jugaba por dentro. En Segunda es difícil encontrar equipo que jueguen por dentro. Lo hablé con Carrión y le dije que hacía tiempo que no me encontraba tan bien, tan suelto, con tan buenas sensaciones. Con el míster no me importa ocupar ninguna de las dos zonas. Me siento cómodo".

El míster habla mucho de que conversa contigo...¿Cómo es la gestión del vestuario?

"Muy buena. Conmigo por ejemplo el otro día en los dos primeros balones no estoy acertado. Con otro entrenador igual te saca del partido o te vas y yo noté ánimo. Me gusta arriesgar, quería ganar... Ver que si fallas no pasa nada, es parte de esto, te hace tener confianza".

¿Qué importancia le das a tener buen ambiente?

"Soy un personaje, pero porque me gusta que haya buen ambiente. Pocas veces me vas a ver cabizbajo. Soy ese estilo de futbolista al que le gusta arriesgar, ganar... No venirme abajo. Me gusta ver este ambiente. Da cosas grandes y resultados".

Cuando se habla de "fondo de armario", ¿Cómo le sienta al jugador?

A mí mal, me gusta jugar (risas). Desde que está el míster, las veces que he estado bien he salido de inicio. Las lesiones te merman y hace que entren otros jugadores. Cuando estás en un gran equipo puede jugar cualquiera de los que dobla el puesto. Ahora me toca estar en la posición de entrenar bien para poder entrar y cuando el míster crea, jugar de inicio. Todos queremos jugar".

¿Cómo te esperas el ambiente del sábado?

"Espero un partido muy bonito. La familia me tiene loco. Es la primera vez que juego contra el Racing. Mi familia y mis amigos son de Santander. Entiendo la rivalidad que hay. Para mí es un partido muy importante".

¿Qué supuso para el vestuario el debut de Álex Millán?

"Para mí fue muy especial. Es duro llegar a un club en el que tienes esperanzas y donde confían en ti. Y ni siquiera empezar la temporada. Es durísimo. Yo no sé cómo reaccionaría. Espero que no me pase nunca. Le vas trabajar cada día, enfadado por querer siempre más, por querer volver. Nunca una mala cara. Es un chaval expresivo y estamos muy contentos de que vuelva a disfrutar. Se lo merece y más en este momento".