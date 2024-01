Paulino de la Fuente: "Me gusta que haya más peticiones que entradas para Ferrol"

El Real Oviedo ha vuelto al trabajo en El Requexón preparando el choque de este sábado (21:00 horas) en A Malata contra el Racing de Ferrol después del empate (1-1) frente al Amorebieta en el Carlos Tartiere en el choque correspondiente a la jornada 22 de LaLiga Hypermotion.

Rueda de prensa de Paulino de la Fuente

Paulino de la Fuente, jugador del Real Oviedo, ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Requexón.





Empate ante el Amorebieta. "Es un equipo que viene en la parte baja pero que ha mejorado bastante. Jugando en casa siempre queremos ganar y no estamos contentos. Podemos hacer más, veníamos haciendo las cosas muy bien. Empezamos bien con el 1-0, pero tuvimos que ajustar el sistema. En la segunda parte mejoramos pero no fue suficiente. Decepcionados por el resultado".

Claves del empate. "Fue por varias cosas. No lo podemos achacar al sistema. No supimos ajustar cosas dentro del campo y no es por las bajas porque las venimos teniendo y hemos respondido con Espanyol, Elche o Racing de Santander. Los equipos de la mitad para abajo nos están costando más. Hace falta ganar a todos para estar arriba. Partidos contra equipos de arriba tenemos más espacios y así estamos más cómodos.

Balance a nivel personal de la temporada. "Empecé sin jugar de inicio y después llegó Carrión y me dio partidos. Jugué tres partidos en una semana y llegó la lesión. Me encontraba en un buen momento personal, marcando goles que siempre ayudan al equipo y a nivel personal. Las navidades han venido bien para el tema de la lesión y espero que sea una segunda vuelta parecida a cuando estaba participando en la primera".

Papel de revulsivo. "Cuando salgo me gusta ayudar. Me tocó salir con el empate y soy un jugador de arriesgar. A veces me sale mejor o peor, pero las sensaciones son buenas y estoy muy contento en el club y con la vida aquí. No me puedo quejar. El míster me ayuda mucho y quiero hacer una segunda vuelta muy buena".

Competencia. "Son jugadores de mucho nivel que llegan y llegan. Es bonito porque todos crecemos, la competencia es muy alta. Para poder participar en los partidos va a ser difícil. Espero dar el máximo para participar todo lo posible".

Clasificación apretada. "Desde el primer clasificado está todo muy apretado. Las rachas buenas y malas se van a magnificar. Si la coges mala te verás cerca del descenso y si la coges buena te verás arriba. El Oviedo está capacitado para estar arriba. Tenemos dos partidos claves contra Racing de Ferrol y Leganés que son los dos primeros. Luego viene el Eldense a casa".

Necesidad de mejorar fuera de casa. "No me había fijado en los malos resultados fuera porque la dinámica es buena. Necesitamos mejorar ahí. Hay que ser inteligentes dentro del campo y gestionar los resultados. Nos pasó en Anduva y en casa contra el Amorebieta. Hay que mejorar eso".

Racing de Ferrol. "Muy buen equipo. Jugamos en pretemporada contra ellos y estuvieron muy bien. Se notaba que era un equipo que venía trabajado que saben lo que tienen que hacer. Incluso han firmado jugadores de Primera División. Saben lo que hacen y, personalmente, me gustan porque siempre están metidos en los partidos. No se caen nunca. Creo que va a ser un partido bonito y un desplazamiento bonito. Me gusta que haya más solicitudes que entradas".

Refuerzos del Grupo Pachuca. "Tengo mucha relación con Jesús Martínez. Confío mucho en él, tenemos una relación increíble. Dubasin y Borja suman una barbaridad. Homechenko lo tengo controlado y, si llega, que venga para ayudar. Lo vamos a acoger bien".

Colas para Ferrol. "Lo hemos comentado en el vestuario y me gusta. La gente está con nosotros en las buenas y en las malas. Venimos de empatar en casa y se comprometen con nosotros. Nosotros también nos comprometemos para hacer un buen partido. Gastan en el equipo, tienen ganas y qué menos que devolver lo mismo".