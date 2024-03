Pascanu: "Me sorprendieron los pitos. No debe ser el camino"

Quedan 11 partidos, ¿Lo encaráis como finales?

"Sí. Son 11 finales y dentro del vestuario y fuera todo el mundo piensa así".

El reto está en mejorar fuera... ¿Es un campo propicio el del Amorebieta?

"Vamos pensando en los tres puntos como en cualquier campo. No hay ningún partido fácil en Segunda. Vamos a encontrar un equipo bueno y no va a ser fácil, pero lo afrontaremos pensando en los tres puntos".

La necesidad ahora parece que es ganar siempre...

"Estamos en la recta final y ahora se va a notar la diferencia entre lo que van a seguir arriba y los que no. Ahora vienen los partidos importantes. Todos los puntos son muy importantes".

¿Has hablado de una posible continuidad con el club? ¿Te ves continuando?

"No he pensado en el futuro. Solo pienso en el ahora. Tenemos que hacer un buen trabajo para intentar sacar el objetivo y subir a Primera. No pienso en nada más".

¿Te sorprendió vivir el ambiente del sábado?

"Sí, me sorprendió un poco. Es la primera vez que lo vivo en El Molinón. No me gustó cuando pitaron a Nacho Méndez. No debe ser el camino ese. Pero también entiendo que la gente piense que estamos jugando contra un equipo de abajo... Pero es que cualquier partido es difícil. No podemos pensar que vamos a ganar 5-0".

¿Los rivales de abajo son ahora más difíciles de ganar?

"Sí, porque están peleando por su vida. Cualquier punto es muy importante porque les puede salvar la temporada. Lo viví el año pasado con la Ponferradina y no pudimos sacarlo. En los últimos partidos logramos puntos contra Alavés o Granada que acabaron ascendiendo. Cuando ahora vamos al Amorebieta o viene el Alcorcón, no son partidos fáciles...".

¿Notáis obligación de ganar esos partidos?

"Al final es nuestra vida. Entrenar y llegar al partido del sábado sabiendo que tenemos un plan que seguir. La gente puede pitar o aplaudir pero nosotros tenemos que ser profesionales y seguir en nuestro camino que hemos entrenado toda la semana".

La faceta defensiva

"Estamos felices por lograr la portería a cero. Y conseguir los tres puntos. Ojalá ganemos todos los partidos que quedan 1-0 con gol en el 93 y subimos a Primera. Es lo más importante".