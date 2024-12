Paco Liaño analiza en COPE Asturias la eliminatoria de Copa entre Racing y Sporting: "Nadie se atreve a decir que la Copa molesta"

Paco Liaño es un portero histórico del fútbol español. Dos premios Zamora le contemplan. Fue guardameta del Racing de Santander, del Deportivo de la Coruña y del Sporting de Gijón. Ahora comentarista en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

Liaño reconoce en Deportes COPE Asturias que el Sporting se encontrará un ambiente de optimismo en Santander como producto de la buena marcha del equipo. “El Racing de Marcelino alcanzó la UEFA, pero no había ese ambiente en el estadio. No hay ambiente triunfalista porque sabemos lo que pasó el año pasado. Hay mucho disfrute pero máxima precaución”. Aún así, el comentarista de COPE avisa: “que no se flipe la gente, como dice José Alberto”, dice entre risas.

Paco Liaño fue el portero del 'Super Depor'

¿'MOLESTA' LA COPA DEL REY?

El objetivo de Racing de Santander y Sporting de Gijón es el ascenso a Primera División. ¿Qué papel juega la Copa entonces en la temporada de ambos equipos? “Nadie se atreve a decir que la Copa molesta, pero para el Racing es un objetivo secundario. El once contra el Sporting estará lleno de jugadores menos habituales. Nadie te va a decir que renuncie a la Copa, pero creo que jugarán jugadores poco habituales porque lo importante es el partido de liga el sábado el Granada”, opina Liaño.

Sobre José Alberto López, que vuelve a medirse al equipo que le hizo debutar en el fútbol profesional, Paco Liaño da su opinión. “Desde que llegó a Santander ha encontrado el sitio ideal. Ha radicalizado la idea de fútbol valiente, agresivo. Practica el fuera de juego como el Barça, con la línea en el centro del campo. Cuando te sale bien, perfecto. Si empieza a salir mal, veremos si la gente se lo pone en valor”.

LaLiga Otero y Arana en el Racing - Sporting.

ILUSIÓN EN GIJÓN CON EL SPORTING

El sportinguismo, al igual que el racinguismo, está ilusionado y disfrutando con la buena marcha de su equipo, a solo dos puntos del ascenso directo tras 17 jornadas en LaLiga Hypermotion. “Además en Gijón sois alguno más (risas). Más socios, estadio, más años en Segunda… Al Sporting este año le veo muy bien y creo que tiene mucho que ver con Rubén Albés. Tiene una plantilla de jugadores de la categoría, pero juega mejor porque tiene un técnico que está sacando el máximo potencial”, subraya.

“Veo mucha Segunda porque comento partidos y es un equipo que me encanta como presiona y trabaja. Si puede tener la pelota perfecto, pero si no avanza líneas sin problema. En Segunda los jugadores son ‘todos chinos’ y es muy importante el entrenador. Carrión le dio una impronta al Oviedo el año pasado y este año José Alberto lo está haciendo en el Racing y Rubén Albés en el Sporting”, explica sobre el Sporting 2024/25.