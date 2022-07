"Pachuca son gente top en el mundo del deporte"

El Grupo Pachuca ha llegado con savia nueva. Jesús Martínez habló en su presentación del modelo que tiene previsto instaurar en el Real Oviedo. Un modelo ambicioso, que desde México se ha conseguido convertir en referente mundial. Lo conoce bien Toña Is, la entrenadora asturiana que estuvo ocho meses entrenando al equipo femenino de Pachuca y que habla en Deportes COPE Asturias maravillas del grupo.

Lo primero que Toña Is destaca es el amplio conocimiento que el grupo tiene sobre el fútbol: "Pachuca son gente de fútbol y eso es importantísimo. Es una de las compañías más avanzadas en el mundo del fútbol. Han formado la Universidad del Fútbol, tienen un Hospital con la categoría excelencia por FIFA, un Salón de la Fama... No solo es que sean pioneros, es que son los más avanzados. Son gente "top" en el deporte".

Pero sin duda lo que más llama la atención, es todo lo que han hecho en torno al fútbol: "Es una pasada. Tienen un complejo a las afueras de Pachuca y tienen ahí todo. Imagina La Masía pero a lo grande. Para mantener a los chicos desde jóvenes y que no se pierda el talento los tienen allí estudiando. Está basado en cinco ejes de trabajo. Deportivo, cultural, social, comercial y académico. El académico y el deportivo son fundamentales para ellos. Tienen desde primaria hasta doctorados allí dentro. Ocho campos de hierba natural, tres de artificial, un espacio a parte para porteros, gimnasios masculinos, femeninos, para inferiores... Un edificio solo para el femenino. Eso no lo he visto en ningún sitio. Hay que verlo para saber de verdad lo que tienen allí".

La asturiana está convencida de que el modelo puede implantarse en el Real Oviedo: "Por supuesto que lo pueden exportar. El tema es encontrar un espacio donde poder hacer eso, pero lo van a encontrar seguro. Y ojalá. Sería algo único en España e histórico para el fútbol español me atrevería a decir. Una cosa es verlo y otra cosa estar allí. Te sientes profesional de verdad. Ponen a tu disposición todo lo que necesites para que no te falte de nada, así es Pachuca".

Destaca también Toña Is el trato que desde el grupo se da a los jugadores y entrenadores: "Son muy cercanos al trabajador. Me sentí muy cómoda y me trataron muy bien. Están siempre muy pendientes, a pie de campo, iban todos los días a los entrenamientos que no faltara de nada... Lo que quieren es el bien para sus equipos".