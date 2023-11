Pablo Insua, sin oferta de renovación: "No me cierro a nada y estoy preparado para lo que sea"

Pablo Insua, central del Sporting y titular indiscutible para Miguel Ángel Ramírez, compareció ante los medios de comunicación para abordar el tema de su renovación y el momento del equipo.

Futuro inmediato tras dos empates consecutivos. "Tenemos ganas de seguir la línea de juego que tenemos. Queríamos los tres puntos en estos dos últimos partidos, pero tendremos que hacer las cosas mejor para que no se escapen los tres puntos en casa".

¿Contactos para la renovación? "No hay nada que pueda decir, no hay contactos. Son situaciones del fútbol, me preocupo del día a día y de competir de la mejor manera. Sé que lo otro se resolverá y llegará una buena situación para mí. Estoy centrado en el día a día. Cuanto mejor vayan las cosas a nivel individual y grupal todos saldremos beneficiados".

Incertidumbre con el futuro en el club. "La incertidumbre no nos suele gustar, sobre todo a nivel familiar. A nivel deportivo no me preocupa, estoy centrado en lo que tengo que hacer y en lo que pueda. Lo que vaya a venir, bienvenido sea. Estoy preparado y abierto a todo, no soy el primero ni el último que se encuentra en esta situación".

¿Prioridad el Sporting o te abres otras puertas en enero? "Estoy súper a gusto aquí, llevo dos años muy feliz y mi familia también, pero yo no me cierro a nada. Estoy preparado para lo que sea, sin descentrarme de lo que toca que no sería bueno para nadie".

Pareja con Rober Pier. "Es cierto que no llegamos a competir juntos en el Deportivo, pero sí nos conocíamos de la cantera y de Coruña. Es también mi compañero de habitación. Son lazos que se ven en el campo. Es un jugador de muchísimo nivel y es más fácil así ser su compañero".

Sesión de vídeo previa al Eldense. "Empezamos a analizar al Eldense. Es un equipo muy competitivo, con gente arriba que hace goles, son muy verticales. Nos van a poner las cosas muy complicadas, pero también tenemos que centrarnos en nosotros. Si seguimos en esta línea las victorias volverán a aparecer".

Clave para conseguir algo bonito esta temporada. "Lo más importante es no conformarse, no creer que con lo que hacemos es suficiente. A poco que te relajes te vas para abajo. Si no estamos al 100% como hasta ahora y nos creemos más que los demás nos equivocaríamos. Hay que estar siempre con las orejas afiladas y preparados para las situaciones adversas".

Clasificación. "Hay mucha igualdad en la clasificación. Con los de abajo coges un margen que es complicado que lo recuperen, pero hasta el 12 o 13º estamos muy igualados. El ejemplo es el Zaragoza, que empezó muy bien y ha bajado posiciones. Es un ejemplo de lo que nos puede pasar a todos".