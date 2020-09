"El Oviedo se lleva un jugador muy importante"

"Es un jugador muy importante". El periodista de COPE Sevilla Isaac Escalera, atento siempre a la actualidad del Betis, enumera una extensa lista de halagos sobre Edgar González, centrocampista que está cerca de llegar cedido al Real Oviedo. "A mí me encanta. Todo lo que hace lo hace bien. Un jugador así es fundamental para un equipo en el centro del campo. Con lo que tiene ahora el Betis para esa demarcación, yo me quedaría con Edgar. Es un futbolista de futuro, pero también de presente", remarca el periodista.

Escalera explica cómo fue la última temporada de Edgar en Sevilla. "Al Betis le faltaba un pivote defensivo y Rubi le subió desde el filial. En el filial jugaba de central, pero Rubi lo puso en el centro del campo. Lo hizo tan bien en el primer partido, contra el Valencia, que repitió en el siguiente. Y volvió a dejar un buen rendimiento por delante de la defensa. Entonces, se quedó ya como un futbolista más del primer equipo. Ha jugado a un gran nivel. Dio el nivel como titular en el Betis tras promocionar del filial, en Tercera", destaca. Antes, Edgar jugó en el Espanyol B y en el Cornellá.

"Me ha sorprendido que lo fiche el Oviedo. El Espanyol estaba muy interesado. Pero creo que al jugador le han prometido, entre comillas, que va a ser importante en el Oviedo. Si no, quizá se habria decantado por otro equipo. El Oviedo se lleva un futbolista muy importante en una zona clave del campo. No se complica; hace lo fácil, que a veces es lo difícil", apunta Isaac Escalera.

En su intervención en Deportes COPE Asturias, el periodista andaluz ofrece más información: "El Betis hizo algo parecido con Fabián. Lo cedió al Elche, en Segunda, siendo un chaval muy joven para que creciera. Y el jugador creció tanto que ya sabemos lo que pasó: está al más alto nivel en Italia. Eso se pretende con Edgar. Es otro corte distinto de jugador, pero el Betis le renovó (hasta 2023) porque cree mucho en él y espera que ahora crezca en el Real Oviedo".