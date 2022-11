"A Oviedo le conviene que El Molinón sea sede del Mundial; tendrán recursos para renovar su Ciudad Deportiva"

Orlegi Sports confía en el apoyo de Oviedo y del Real Oviedo para reforzar la candidatura de El Molinón a ser sede del Mundial 2030. Creen desde el Sporting que el retorno que albergar un Mundial proporcionaría al Principado está "muy por encima de la rivalidad deportiva", algo que, consideran, entienden desde la capital de Asturias y desde la entidad que dirige el Grupo Pachuca. "A ellos les conviene. Si sale la candidatura, tendrán la posibilidad de tener acceso a recursos que les permita renovar su ciudad deportiva. Serían sede o anfitriones de una selección que entrene ahí", aseguraba Luis Miguel Pérez, director de Relaciones Institucionales de Orlegi Sports, en un encuentro con los medios de comunicación en Mareo. "Oviedo ha entendido que esto no beneficia solo a la ciudad de Gijón. Va a provocar un flujo importante de gente y hay que estar listos para recibirlos. Eso provocará infraestructura, obras y trabajo".

El proyecto de El Molinón 2030 aún no está cerrado. Desde Orlegi Sports aseguran que el proyecto aún no está acotado y que las maquetas que se han ido publicando en distintos medios de comunicación no son definitivas. A nivel de finaniación, Orlegi asegura que no busca que el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias financien una parte importante de los 300 millones de euros presupuestados para el nuevo Molinón, aunque dicen que la comunicación con las instituciones es excelente. Las vías en las que confía Orlegi para financiar el proyecto son la financiación privada y el apoyo institucional por parte del Gobierno de España o la Federación Española, un apoyo siempre ligado a que la candidatura formada por España, Potugal y Ucrania sea elegida para albergar el Mundial 2030. Otra posibilidad que baraja el grupo mexicano para cubrir la inversión es poner un nuevo nombre comercial a El Molinón.

Se respira mucho optimismo en el Sporting sobre las posibilidades de El Molinón de ser sede mundialista. Desde la Federación Española, la respuesta ha sido positiva a las condiciones del proyecto de 'Asturias 2030'. La ubicación geográfica es fundamental para la buena opinión que la RFEF tiene de la candidatura de El Molinón. El objetivo, según fuentes federativas, es crear un 'corredor del norte' para el Mundial 2030 donde participen Galicia, Asturias, País Vasco y Cataluña. Además, el Principado cumple, como adelantó la Cadena COPE, los requisitos hoteleros que marca la FIFA para ser sede mundialista: ofrece 14.400 plazas, sumando las de Gijón, Oviedo, Avilés y la zona centro de Asturias. Son datos que se han ofrecido en la reunión de la mesa de trabajo de la candidatura. Las exigencias son 12.000 plazas hoteleras entre hoteles de 5, 4 y 3 estrellas para estadios de 40.000 a 50.000 aficionados.

Desde Orlegi creen en la renovación de la actividad económica en Asturias, apoyados en el cambio climático. Las altas temperaturas registradas en el centro y sur de España empujan a pensar que, en el futuro, Asturias pueda convertirse en un foco turístico mucho más importante de lo que es en la actualidad. Esa transformación es otra de las claves del proyecto de futuro que plantea el conglomerado azteca.

A pesar de la ilusión que manifiesta Orlegi y su presidente, Alejandro Irarragorri, con la posibilidad de albergar el Mundial 2030, su proyecto en el Sporting va más allá. Si la candidatura de España, Portugal y Ucrania fracasara, los máximos accionistas del Sporting tienen planeado remodelar El Molinón actual con las mejoras que consideraran necesarias para seguir peleando por el objetivo de llegar a Primera División. "Estamos aquí a larguísimo plazo", aseguraba Luis Miguel Pérez.