El oviedismo de Miguel Rico desde Barcelona

ESCUCHA LA CHARLA CON MIGUEL RICO EN DCA.

"Buenas tardes, familia". El saludo habitual de cada noche tiene más connotaciones aún si se hace por la tarde en Deportes COPE Asturias. "Y nunca mejor dicho, porque el grueso de mi familia está en Asturias; aprovecho por si está escuchando alguien... que se den todos por saludados". Es la voz inconfundible de Miguel Rico, un periodista muy familiar para los oyentes de la radio.

En la charla, Rico habla de su origen asturiano y del sentimiento oviedista. "Mi padre era de Trevías, el pequeño de once hermanos. Tengo una cantidad alucinante de primos y hermanos en Asturias. Y él era un gran seguidor del Real Oviedo y un rival acérrimo de lo que él llamaba 'culos moyaos'". El padre del periodista emigró a Cataluña, y Trevías y el Oviedo siempre estuvieron presentes en la vida de Miguel Rico. Vacaciones veraniegas en la infancia y alguna escapada posterior. "En la última visita estuve en Cadavedo con mi mujer hace un par de años", cuenta en DCA.

El periodista, firma clave en el diario Mundo Deportivo, se considera oviedista. "Tengo ese sentimiento, es casi genético. Aunque mi familia está dividida, hay mucha gente del Sporting. Soy un extraño seguidor del Oviedo, porque al Sporting no le deseo nada malo, sí que pierda contra el Oviedo, claro. La rivalidad es una cosa que tienes que vivir, y yo no tengo con quién discutir todos los días", explica. El primer recuerdo futbolero es azul: "La primera delantera que yo aprendí en mi vida fue la 'Delantera Eléctrica'". Y la recita con orgullo: "Casuco, Gallart, Lángara, Herrerita y Emilín. Mi padre siempre me decía: 'fíjate si éramos buenos que les cedíamos jugadores al Barcelona y al Madrid'. De las cosas que mi padre me contaba en casa también se me quedó el 'jorobu'.

"Luego, de mayor, ya me fijaba en otros futbolistas. Hubo uno, Prieto, que a mí me llamaba mucho la atención, me encantaba. Recuerdo la época de Marianín, Carrete, ver a Carlos Muñoz dando guerra en el Camp Nou. Ahora sabes menos cosas porque, desgraciadamente, el Oviedo no tiene el protagonismo que tenía", lamenta. A Rico también le viene a la memoria una visita al estadio del Oviedo. "Fue hace más de 40 años, tenía unos familiares que vivían al lado del campo y me llevaron".

El Oviedo de ahora

El analista de 'El Partidazo de COPE' reconoce que le "duele ver siempre al equipo en mitad de la tabla, sin más aspiraciones que poder seguir un año más en Segunda". Y añade: "Sé lo complicado que es, pero me gustaría ver un proyecto ambicioso que llevara al Oviedo otra vez a Primera. Después de esperar tantos años, tampoco hay que tener prisa. No se trata de hacer un equipo que suba al año siguiente, pero sí hacer un proyecto a 2, 3 ó 4 años y que se vaya consolidando para llegar a Primera y con opciones de mantenerte ahí. Hay una afición que merece vivir con una ilusión que no sea solo competir para salvar el pellejo en Segunda".

La familia antes que el periodismo

En la conversación, Miguel Rico cuenta por qué decidió dejar de escribir cada día en la contraportada del periódico. "Ahora me dedico en cuerpo y alma a la radio; tras más de 40 años escribiendo, me convenía un descanso. Uno se cansa de que en este oficio lo que haces caduque en cuanto entregas el texto. Tiene muy poca vigencia, a veces sientes que lo que haces sirve para un rato solo. Vi que mis necesidades en esta vida eran más de índole familiar y personal que profesional. Era el momento de disfrutar de mi familia, de mi mujer, mi hija, mis nietas... Ser útil a mi pequeña sociedad".

"Nunca he tenido ego profesional. Yo he querido trabajar y divertirme haciendo lo que creía que debía hacer y diciendo lo que creía que tenía que decir, sin complejos, y sin importar el medio en el que estuviera y dirigendo el Barcelona quien lo dirigiera. El trabajo de un periodista es ser crítico, no estamos para aplaudir", dice sobre su oficio.