Oscar Cortés y nada más: El Sporting da por cerrada su plantilla

Plantilla cerrada. El Sporting de Gijón remata el mercado de fichajes con la cesión de Óscar Cortés, extremo procedente del Rangers. La prioridad de la dirección deportiva rojiblanca era cerrar la posición de extremo, principal demanda de Asier Garitano. Una vez cerrada la operación de Cortés, el Sporting da por cerrada su plantilla.

La otra opción que barajaba el club en los últimos días de mercado era la incorporación de un lateral izquierdo que sustituyera a Cote. Sin embargo, como adelantó Deportes COPE Asturias el pasado viernes, el club no consideraba prioritario reforzarse en esa posición en vista de la polivalencia de Diego Sánchez y contando con Yann Kembo como central de la primera plantilla.

Real Sporting Óscar Cortés junto a David Guerra

La ventana de fichajes de verano se cierra para el Real Sporting de Gijón con nueve incorporaciones. César Gelabert y Jonathan Dubasin, convertidos en jugadores en propiedad, han sido los principales motivos de ilusión de una planificación deportiva que se completa con las llegadas de Lucas Perrin, Pablo Vázquez, Mamadou Loum, Álex Corredera, Justin Smith, Óscar Cortés Y Jordy Caicedo.