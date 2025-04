La opinión de Marcos López, en COPE Asturias: "El mejor momento del Oviedo esta temporada todavía no ha llegado"

Marcos López se pasó por Deportes COPE Asturias para analizar la actualidad y la temporada del Real Oviedo antes del sprint final de LaLiga Hypermotion, con los carbayones luchando por el ascenso a Primera División. “Estos tres partidos van a ser definitivos para saber a qué aspira el Oviedo”, dice Marcos López sobre el futuro inmediato del Oviedo ante Levante, Huesca y Racing de Santander.

El comentarista de Tiempo de Juego se muestra optimista en COPE Asturias sobre la resolución de la temporada de los azules. “Espero lo máximo. El mejor momento del Oviedo esta temporada todavía no ha llegado y puede ser buen momento para cambiar el ritmo. El Elche y el Levante están cambiando el ritmo y creo que contra el Levante se va a marcar un punto de inflexión”

Real Oviedo Nacho Vidal celebra su primer gol con el Real Oviedo.

el juego del equipo y el cambio de entrenador

La afición del Oviedo se ha movido todo el año entre la ilusión por la clasificación y las dudas por el juego del equipo. En ese debate, Marcos López cree que lo peor ya ha pasado. “El Oviedo tiene diferentes planes y eso ha perjudicado a la hora de tener un carácter propio. Hay mucha irregularidad en el juego. Sin embargo, creo que el bache ya pasó. Ahora el equipo va a media inglesa, vamos bien y compitiendo bien".

LaLiga Javi Calleja en Anduva.

Entiende el cambio de entrenador de Calleja a Paunovic. "El equipo me parece que estaba atascado. Percibía que Calleja nunca conectó con la afición. Su mensaje después de los partidos no llegaba al aficionado y eso es muy importante, aunque para nada es fácil. Carrión identificó perfectamente el mensaje a nivel de comunicación, el equipo iba con impulso. Calleja no consiguió viento a favor en la vela".

"El estado de ánimo, la atmósfera. El Oviedo no es un club sencillo por las ganas, lógicas, de regresar a Primera División. Hay muchas masas sociales que pesan, como la del Zaragoza, el Deportivo, el Sporting o el Oviedo. Por eso Huesca, Mirandés o Leganés consiguen hacer temporadas brillantes sin el peso de los escudos y los camisetas".

¿Una segunda etapa de carrión?

El nombre de Luis Carrión sigue planeando en el oviedismo. El entrenador que consiguió jugar la final del playoff de ascenso en la temporada 2023/24 estuvo junto a su familia en el Córdoba - Oviedo. "Creo que su etapa terminó y fue una decisión suya. Cuando tienes una propiedad y una afición queriendo que continúes y no lo haces es una etapa terminada. Tras perder la final del playoff había deseo de seguir mejorando. Su decisión, que es entendible, creo que le marca para el futuro", dice Marcos López sobre un hipotético regreso del técnico catalán al Tartiere.

Real Oviedo Luis Carrión y Domingo Cisma.

El nombre de Luis Carrión siempre se asocia a maximizar las posibilidades de la plantilla, algo que se le ha achacado tanto a Calleja como a Paunovic. Marcos López cree que la plantilla del Oviedo está a la altura, pero ve algún problema. "Tiene demasiados jugadores buenos y, en ocasiones, es difícil encontrar sitios para todos. En el Barça juegan Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal. La segunda unidad sabe su rol. En el Madrid están Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Bellingham, Arda Guler, Endrick, Brahim... no caben todos y gestionar eso es complicado", explica.