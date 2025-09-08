La opinión de Heri Frade sobre la salida de Alemao del Real Oviedo y su fichaje por el Rayo Vallecano: "Me fastidia verlo en Vallecas"

Heri Frade dio su opinión en 'El Cofrade', su sección en Deportes COPE Asturias, sobre el paso de La Vuelta a España por Asturias y el mercado de fichajes del Real Oviedo. "El Oviedo es uno de los grandes candidatos a descender. Tiene que demostrar que puede estar en Primera y eso es poco atractivo. Sin embargo, tener al Grupo Pachuca ahí aumenta la capacidad de fichar del club y su atractivo en el mercado", argumenta.

Reconoce su frustración por la salida de Alemao al Rayo Vallecano. "Me fastidia un poco ver a Alemao en Vallecas. Le hubiera fichado, sí. No sé si hubiera pagado el dinero que pagó el Rayo porque con dinero ajeno me cuesta opinar. Se me queda un poco cojo el puesto de delantero".

En cuanto al expediente a Haissem Hassan por sus gestos a Veljko Paunovic, Heri Frade se pone del lado del club. "Todos los clubes tienen un régimen interno y conviene aplicarlo, más a principio de temporada porque marcas la convivencia de todo el año. Si Hassan se ha disculpado, no le veo más historia. No te puedes encarar con el entrenador así de forma pública. Hace bien el Oviedo en demostrar que si alguien saca la pata de forma pública pasan cosas".

EL INICIO DE TEMPORADA DEL real oviedo

Tras dos derrotas consecutivas ante Villarreal y Real Madrid, el Real Oviedo consiguió su primera victoria en el regreso a Primera venciendo a la Real Sociedad en el Carlos Tartiere.

Heri Frade ve al equipo de Veljko Paunovic entrando poco a poco en competición. "El equipo va entrando en el ritmo de la Primera División. Hay que ir engrasando piezas porque quedan fichajes por incorporar. Los centrales tienen que subir el nivel de Calvo y Costas, Dendoncker se ve que manda en los partidos y que recupera balones, Hassan es Curro Romero porque hay tardes que sí y tardes que no. Lo que se me queda cojo es el cierre de mercado en el puesto de delantero. Rondón y Viñas aportan lo mismo y me falta un perfil diferente", explica.