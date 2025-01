La opinión de Heri Frade sobre la ciudad deportiva del Real Oviedo: "La mejor opción siempre ha sido Latores"

La contaminación de los terrenos de La Manjoya han vuelto a activar el debate de la ciudad deportiva del Real Oviedo. Tras el proyecto fallido de Latores aparece un nuevo obstáculo en los terrenos de La Manjoya, la alternativa del Grupo Pachuca tras el fracaso en las negociaciones con el Grupo Herce por Latores.

Heri Frade ha dado su opinión sobre el enésimo obstáculo en la carrera de la ciudad deportiva. Lo ha hecho en 'El Cofrade', su sección en Deportes COPE Asturias. "Latores era el sitio ideal. A dos kilómetros del estadio, a un kilómetro de la Universidad. Se puso la primera piedra y se vino abajo por una cuestión de plazos. El Oviedo le dijo a Herce que lo necesitaban hacer en 12 meses y el Grupo Herce, por una cuestión de seguridad, les dijo que en 18 meses. Lo fácil para Herce era decir que en un año estaba hecha y después entregarla en tres años, como le está pasando al Barça con el Camp Nou".

"Latores estaba perfectamente preparado. Por una diferencia de estimación de plazos de solo seis meses se cayó la opción. Sería muy triste salir de El Requexón para salir fuera de Oviedo con las opciones que hay. He hablado con el Grupo Herce y me han dicho que, por respeto al Real Oviedo, no harán declaraciones. Sí me dejan claro que hay 105.000 metros libres de cargas para cualquiera que tenga un proyecto para esos terrenos", desvela.

Heri cree que la opción de La Manjoya no es la mejor opción para que el Real Oviedo construya su ciudad deportiva. "No entiendo ese empeño en La Manjoya. Además de la contaminación está el desnivel, una ladera orientada hacia el norte muy desagradable. A nivel de terreno tiene problemas similares a los de El Requexón porque el musgo es muy habitual por allí".

Por último, Heri Frade cree que la gestión de la ciudad deportiva examina al Grupo Pachuca. "Hay gente que debería ponerse bastante colorado con esa historia. Y el alcalde dice que es una decisión del Oviedo, pero el Ayuntamiento debe remar a favor de obra".