La opinión de Heri Frade, en COPE Asturias: "Yo también pensé que había plantilla para jugar a algo más"

El Real Oviedo se juega el "desenlace" de la temporada, en palabras de Veljko Paunovic. Levante, Huesca y Racing de Santander, las próximas paradas del equipo carbayón, van a marcar a lo que aspira un Oviedo confeccionado para luchar el ascenso a Primera División y que acumula tres meses en puestos de playoff.

En el capítulo de este viernes en Deportes COPE Asturias, Heri Frade ha dado su opinión oviedista en su sección de 'El Cofrade'. Coincide con Paunovic en que los próximos tres partidos van a marcar la temporada de los azules. "El Oviedo se va a jugar todas las castañas ahora: playoff y ascenso directo. Creo que el Oviedo va a jugar el playoff, creo que no le va a dar para el ascenso directo, pero no pasa nada. Lo tuvo ahí, pero no pudo cogerlo contra rivales que en la clasificación estaban por debajo. Aquello creo que terminó con Calleja porque en el juego el equipo está muy parecido ahora, no ha habido mucho cambio".

Reconoce que el juego no le atrae ni ahora ni con Calleja y que pensaba que había jugadores para más. "Yo también pensé que había plantilla para jugar a algo más. Ojalá haya otro repunte futbolístico y mental a final de temporada por la energía que exhibe Paunovic, pero veo al equipo con el mismo ritmo y las mismas carencias".

"El playoff reinicia todo y si ganas estos dos partidos que vienen reinicias la pelea por el ascenso directo. Esto son chutes, descargas que tienes que aprovechar en Segunda División cuando estás en una dinámica positiva", explica Heri.