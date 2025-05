La opinión de Anquela sobre el reto del ascenso a Primera: "Nadie quiere jugar contra el Oviedo"

Asturias - Publicado el 14 may 2025, 19:04 - Actualizado 14 may 2025, 19:06

Juan Antonio Anquela fue protagonista este miércoles en Deportes COPE Asturias. El ex entrenador del Real Oviedo concedió una entrevista donde habló del reto del ascenso del Oviedo y de su momento personal.

¿Como te va? "Estoy muy tranquilo. No estoy pendiente de los banquillos, estoy pendiente de vivir y lo que tenga que ser será. Estoy haciendo cosas que el fútbol no me ha permitido durante muchos años"

¿Te ha sorprendido lo de Pacheta al Granada a falta de solo tres jornadas? "No me ha sorprendido nada. En el fútbol no me sorprende nada. En Ibiza duré tres partidos. Es mejor no pensarlo".

¿Ves a todos tus ex equipos o tienes que elegir? "Lo veo todo. El fútbol ha sido mi vida y es mi pasión. Veo todo lo que puedo. No hay otro juego más bonito que el fútbol y en especial la liga española. Soy del Real Jaén. Estamos en Tercera RFEF y hemos quedado en 2ª posición así que jugaremos liguilla para ascender. Esté en la categoría que esté, ese es mi equipo. Alcorcón lo llevaré siempre dentro de mí y Oviedo... fue como ir al paraíso para mí. Deportivamente las cosas no salieron o no dejaron que salieran como deberían haber salido".

Bueno, no fue tan mal. "El primer año nos quedamos fuera por el goalaverage. No teníamos los equipazos que tiene estos años el Oviedo".

Las plantillas del Oviedo ahora no las teníais antes. "Lo de ahora es impresionante. Cada año mejoran, mantienen el bloque y eso en el fútbol eso es importantísimo. La gente está ilusionada. Nunca he visto a la gente sin estar ilusionada con su equipo".

Pregonabas los 50 puntos y ahora sabe a poco un playoff. "Por poco me matan por decirlo. En Segunda División lo primero es encontrar a cuatro que sean peores que tú. Pregunta en Tenerife. Cuando llegas a los 50 puntos, poco a poco, cumpliendo objetivos semana a semana. Hay muy buenos equipos y cada año aparecen más".

¿Es mejor jugar la vuelta en casa en un playoff teniendo el Tartiere de tu lado? "En teoría sí, pero eso no te garantiza nada. El Oviedo tiene gente muy experta y con mucha categoría y no les va a pesar jugar fuera de casa. Han jugado partidos muy importantes. Hay equipos jóvenes que se pueden amilanar, pero el Oviedo no se va a amilanar. Compiten como hay que competir en Segunda. Algunos dicen que creas pocas ocasiones, pero el Oviedo es un equipo... Siempre le decía a mis jugadores que teníamos que ser un equipo contra el que nadie quisiese jugar y eso es el Oviedo de hoy. Es un equipo muy complicado de batir".

¿Es el año del ascenso? "No lo sé. El equipo da sensaciones y se ve, pero como el fútbol me ha dado tantas cosas buenas y malas no lo sé. Hasta el último minuto del último partido hay que competir. Eso se quedó en Alcorcón como el sello de la empresa. Tienes que pelear hasta el último segundo. En estas eliminatorias de 180 minutos lo pierdes todo en un segundo".

¿No ves favoritos? "Es difícil. El Oviedo puede competir con cualquiera ahí arriba de tú a tú. Saben lo que hacen dentro del campo y saben lo que quieren. Eso en un equipo de fútbol es muy importante".