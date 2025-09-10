La oferta por Hassan, la salida de Alemao y la calma hasta invierno: la valoración del mercado del Real Oviedo

Nueve días han pasado desde el cierre de mercado. Una venta que fue muy intensa para el Real Oviedo y que se acabó cerrando con un total de 27 operaciones. Las más destacadas y una valoración general las han repasado este miércoles Roberto Suárez y Agustín Lleida, director deportivo y director general del club, tras la presentación de Javi López y Ovie Ejaria.

¿Incorporar jugador libre?

Suárez: “Hemos estado valorando el mercado de agentes libres, también para salidas por los mercados que siguen abiertos. No vemos la posibilidad de mejorar la plantilla en ese mercado. Veremos qué hacemos en el mercado de ivierno”.

Sobre Alemao

Suárez: “Es un jugador que hizo muchos números. Muy importante para el ascenso. Al acabar se hizo evaluación y tomamos la decisión de que fuera a Pachuca. Llegó la oferta interesante y no hay mucha más historia”

Peso de Jesús Martínez y Pachuca en el mercado

Lleida: “Todos los mercados han sido parecidos. Siempre ha venido algún jugador de allí y siempre ha estado muy presente Jesús. Ha habido mucho mercado europeo, pero en el funcionamiento ha sido parecido”.

Sobre Brandon

Suárez: “Siempre buscamos las mejores plantilla y si se podía mejorar la posición estábamos abiertos. Está adaptándose, el míster le está conociendo. Va a ser útil y tendrá momentos. Tenemos jugadores muy diferentes y con diferentes opciones. Los jugadores tienen que ir a más. Pasó el año pasado y este año son top, como Rahim o Sibo. Tenemos la confianza de que eso vaya pasando y es el entrenador el que toma las decisiones”.

Último día de mercado sin delantero

Suárez: “Trabajamos por tener el tipo de delantero diferente a lo que ya tiene y que haga mejorar otras facetas. No solo con uno, si no con varios. Pero teníamos muy claro que no íbamos a firmar nada por firmar. Queríamos que se cumpliesen todos los parámetros, también que fuese rentable para el club de cara al futuro. Alguna operación no se pudo hacer por eso y otras porque había competencia y se fueron a otro equipo”.

Hassan

Lleida: “Hubo interés por varios jugadores, uno de ellos Hassan. Hemos priorizado su continuidad por lo importantes que son y porque su valor seguirá aumentando. Hemos decidido no abrir ventas en este mercado”

Tope salarial

Lleida: “Gracias al esfuerzo de todas las áreas del club el límite ha sido de 42.9 y queda algo de remanente para enero. Hemos tenido mucho cuidado a la hora de hacer compras porque puede haber amortizaciones a futuro. Hemos sido prudentes”.

Salidas de Paulino, Pomares y Borja

Lleida: “Cuando quieres prescindir de un jugador porque no cuenta se trata de buscar una solución y a veces no llega fácil. Estamos seguros de que llegaremos a un acuerdo estas semanas”.

Nota al mercado

Suárez: “Todos los mercados pasa lo mismo. Nadie está contento y siempre queda algo por hacer. Y trabajamos para el siguiente mercado y en conseguir el objetivo. No vamos a acertar el 100%. No es cuestión de poner nota. Con el esfuerzo y trabajo que hemos hecho nunca estás contento. Tenemos que esperar a ver donde llega la plantilla. No es solo cuestión de acertar”

Lleida: “Lo importante no es la guinda, es el pastel. Estamos contentos con la plantilla”.

Salida de Yayo

Lleida: “Se va libre, pero no. Mantenemos control sobre él. Le quedaba un año y ahí sí iba a quedar libre. Ahora tenemos una opción muy cómoda de recompra, un porcentaje de futura venta, derecho de tanteo… no tenía espacio aquí y el filial lo había pasado con nota. Necesitaba ese salto y no había la posibilidad de que fuera cedido”.