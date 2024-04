Nino, leyenda del Elche, recuerda al Sporting: "Manolo Preciado estaba loco por ficharme"

Juan Francisco Martínez Modesto, más conocido como Nino, es una leyenda del fútbol español. Su carrera no está marcada por los títulos, pero ha logrado números que quedarán grabados en los libros de historia de nuestro fútbol. Es el jugador con más partidos disputados en Segunda División y el segundo con más partidos disputados en el cómputo de Primera y Segunda, solo por detrás de Rubén Castro. También ostenta el título de segundo máximo goleador histórico en Segunda División, también superado por el canario.

Nino en Deportes COPE Asturias antes del Elche - Sporting

Nino se ha pasado por Deportes COPE Asturias en la previa del encuentro entre Elche y Sporting en el Martínez Valero de este sábado (18:30 horas) para analizar un duelo que se antoja clave en la batalla por el ascenso. La leyenda del próximo rival del Sporting, que acaba de ascender con el Elche Ilicitano a Segunda Federación como segundo entrenador, también habla del cambio de jugador a entrenador y la evolución del fútbol desde su debut a finales de los años 90.

Enhorabuena por el ascenso. "Ha sido muy bonito, un año espectacular. Los chicos han crecido personal y deportivamente. Tienen un compromiso bestial. No era el objetivo conseguir un ascenso, pero hemos conseguido un objetivo muy bonito para el club y para nosotros mismos".

El cambio de jugador a entrenador, ¿te ha sorprendido? "No cambio jugar por entrenar, pero se vive de otra manera. Hay que trabajar mucho: analizar, gestionar grupos, manejar el estrés de un partido... Me sentía más cómodo dentro del terreno de juego, pero es muy gratificante ver cómo tu equipo gana cuando lo preparas para hacerlo. Son sensaciones diferentes y bonitas a la vez".

¿En qué han cambiado los entrenadores que tuviste a finales de los años 90 al entrenador de 2024? "Cambian a la para que el fútbol evoluciona. Hay mucha metodología, muchos más conocimientos y más herramientas para que tu equipo trabaje mejor. A nivel físico ha cambiado mucho, los equipos quieren más potencia. Está todo controlado a nivel de GPS, de recorridos. Ya no te puedes escaquear aunque quieras (risas). Si el jugador está sobrepasado, tienes indicadores que te dicen que deben descansar. Todo ha evolucionado mucho, pero el fútbol sigue guardando su esencia. Ese olor a césped, esos goles, centros, definiciones... Por mucho GPS que haya, el jugador es el que tiene que demostrar en el terreno de juego".

¿Notas que los chavales te respetan y te escuchan más por haber sido el jugador que fuiste? "Sí, lo percibo. Cuando hablas los chavales asienten con la cabeza. Trato de no ser pesado con charlas de media hora porque desconectan, es mejor dar mensajes cortos y al pie. Son chavales listos, vivos, quieren vivir del fútbol. Los mensajes cortos llegan mejor".

Siempre ha habido un debate sobre los entrenadores que han sido futbolistas y los que no. ¿Piensas que ayuda a un entrenador haber sido futbolista o es indiferente? "Es verdad que las experiencias te ayudan. He estado 23 años en el fútbol profesional y he vivido de todo. He vivido la exigencia, que es brutal. El compromiso y el trabajo en el día a día es brutal, en especial ahora con las redes sociales. Antes no las había y estábamos más tranquilos, pero ahora cualquiera te puede poner bien... o no tan bien. Es cierto que necesitas una formación para ser entrenador, pero hay entrenadores jóvenes muy preparados que les falta experiencia en el fútbol profesional. Pienso que es necesario un equilibrio entre la formación y las vivencias en el fútbol profesional".

Hablemos de la Segunda este año. ¿A quién ves más fuerte? "Es la pregunta que nos hacemos todos (risas). Hay mucha igualdad y todos están peleando a morir por el ascenso directo. El que sume tres puntos en los duelos directos va a tener mucho camino recorrido. El que caiga en los duelos directos lo puede pagar caro. Se puede meter cualquiera y yo espero que se meta el Elche".

Pero mójate, ¿a quién ves para entrar entre los seis primeros? "Veo a un Leganés que lleva todo el año arriba. El Valladolid y el Eibar tienen grandes equipos. El Elche ha estado a gran nivel y se ha descolgado, pero por nivel creo que se va a volver a meter. Sporting y Oviedo pueden dar la sorpresa porque por historia les toca. Luego están el Burgos y el Racing de Ferrol. De los que te dije al inicio creo que subirán dos y el tercero será sorpresa".

¿Por qué a los equipos les está costando tanto encontrar un 'nueve' goleador como eras tú? "Es una buena pregunta. Cuando yo jugaba todo el mundo quería delanteros, cuatro o cinco. Esta temporada hubo una jornada en la que los visitantes no marcaron ni un solo gol. Los equipos se rifan a los delanteros. Pienso que el tema físico puede influir porque desde el delantero hasta el último defensa no paran de correr y luego no estás fresco para llegar a definir. En el fútbol base se trabaja mucho las definiciones, los remates... El fútbol es gol".

Vamos con el encuentro entre Elche y Sporting. ¿Es una final para el Elche? "Aunque nadie lo diga, todos los partidos entre equipos de arriba son finales. Si no te tomas los enfrentamientos directos como finales no vas a llegar al playoff o al ascenso directo. La vitamina que le puede dar al Elche ganar al Sporting puede ser muy positiva. Si pierdes, será un golpe muy duro".

¿Qué te parece el Sporting de esta temporada? "Es un equipo muy serio, con grandes jugadores. Arriba está Djuka, en banda derecha también bien, Cote con sus centros... Son un equipo competitivo, que sabe a lo que juega, alegre por momentos y que defiende bien cuando le toca. Cuando estás en un playoff es que estás haciendo las cosas muy bien".

¿Qué recuerdas de tus enfrentamientos con el Sporting? "Todavía se me ponen los pelos de punta. Ha sido una relación de amor-odio. Disfrutaba muchísimo jugar en El Molinón con ese olor, a hierba, a lluvia, esa afición que siempre está con su equipo. Hay un ambientazo de fútbol tremendo y he vivido todo tipo de situaciones: he marcado, he ganado y he perdido. Es un club que me ha caído siempre muy bien. De hecho, varias veces estuve cerca de llegar al Sporting con Manolo Preciado, pero no se dio la posibilidad".

¿Cuándo estuviste más cerca de fichar por el Sporting? "Tenía 20 ó 21 años y había metido 20 goles con el Elche. Manolo Preciado estaba loco por llevarme".

¿Te llamó Preciado para ficharte? "Todos los días. Me llamaba y me decía 'pequeño, te estoy esperando' (risas). El problema es que dependía del Elche, que no me dejaba marchar".

¿Tú qué le decías? "Que el proyecto del Sporting me encantaba y estaba preparado para seguir avanzando, pero que dependía del Elche. Preciado era un fenómeno".

¿A qué jugadores recuerdas del Sporting? "A la pareja de rusos, Lediakhov y Chéryshev. Uno por el otro eran como aviones. Mario Cotelo... Siempre ha tenido grandes jugadores el Sporting y daba gusto jugar allí".

