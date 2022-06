Fin a una etapa de once años en Mareo. Tras una vida en el Sporting, César García ha dejado de pertenercer al club rojublanco. Ahora busca nuevo conjunto tras comunicarle la entidad una decisión que "ya tenía asumida, porque al estar los últimos meses con molestias, me lo esperaba un poco".

El atacante reconoce en DCA que se lleva "muchos recuerdos. Lo que más te hace madurar son las cosas duras. Creo que me voy de Mareo siendo un adulto". Aunque en alguna ocasión ya salió del club en forma de cesión, César García admite que "fui igual de feliz o más fuera del club. Nadie se va a morir por no seguir en el Sporting". Lo que sí lamenta son la falta de oportunidades. "Igual se me dio alguna oportunidad este año, creo que cuando salí con el primer equipo lo hice bien, pero veo que no quisieron apostar más por mí", asegura.

Su partido en Copa del Rey, ante el Ceares, será su recuerdo más grato. "Debuté como titular, pasamos de ronda y marqué. No puedo pedir más", reconoce. En cuanto a entrenadores, "el que más me marcó fue Samu Baños. Llegando desde el Marino en Tercera y apostó por mí desde el principio".

Lo que sí tiene claro César García es que una categoría como la Tercera RFEF es inferior a sus espectativas. "Yo creo que sí, se me quedaba pequeña la Tercera RFEF". Aún sin equipo, espera alguna propuesta de Primera RFEF. "Por querer, es lo que quiero", concluye.