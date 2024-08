Nacho Martín pide paciencia con el Sporting: "Estamos en agosto, asimilando las ideas"

Sensaciones después del Eldense. "Las mismas que contra el Levante. Hacemos tramos buenos de partido, intentando demostrar las ideas del mister, pero hay otros tramos que nos cuesta más. Somos muchos nuevos, cuerpo técnico nuevo y queremos mostrar más tiempo esas ideas. Estoy seguro de que lo conseguiremos viendo como entrenamos y el nivel de la plantilla".

Falta de continuidad en el juego. "Somos gente nueva, estamos asimilando las ideas y estamos en agosto todavía. Cuesta asimilar las cosas, pero el rival juega también. Parece que porque te enfrentes al Eldense, que lleva poco tiempo en Segunda, tienes que dominar siempre y te pones nervioso cuando no lo haces".

Falta de "alma", según Albés. "Lo hablamos en el vestuario. Empezamos muy bien, con 20 minutos muy buenos. Luego el Eldense nos dominó, nos pusimos nerviosos y cometimos errores. En esos momentos en los que te ves acorralado hay que saber sufrir. Seguro que vamos hacia adelante".

Objetivo personal. "Independientemente de que juegue más o menos, quiero mantener le nivel de exigencia todos los entrenamientos. Cuando me quedé sin convocar el año pasado me entraron dudas, pero creo que he mejorado mucho eso. Quiero demostrar el jugador que soy".

Almería. "Será difícil, como cada partido, pero porque sea un equipo de Primera no es más difícil que, por ejemplo, el Eldense. Tenemos ganas de ganar el primer partido y es un buen sitio y un buen equipo para hacerlo".

Llegada de Rubén Albés. "Es un entrenador muy exigente, pero también tiene sus momentos bromistas. Me pide jugar algo más arriba que el año pasado y que arriesgue más de lo que aseguraba el año pasado. También me pide que tire a puerta, que marque goles".

Gelabert. "Nos puede dar la mediapunta. Yo jugué ahí contra el Levante y se apagaba un poco la luz. Tiene ese último pase y esa imaginación que nos va a ayudar".