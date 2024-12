Montoro en Deportes COPE Asturias: "Estoy feliz de haber pertenecido al Real Oviedo, más pronto que tarde volverá a Primera"

Si hay una persona para la que el de este sábado es un partido especial ese es Ángel Montoro. Acaba de colgar las botas después de un último paso por el Murcia tras jugar en el Real Oviedo. En el conjunto azul estuvo una temporada después de cinco años en Granada, equipo en el que es una leyenda. Fue un año que al conjunto azul se le atravesó y que no dejó un gran sabor de boca, con Bolo iniciando la temporada y Cervera acabándola. Pese a que en lo deportivo no se consiguió el objetivo, Montoro guarda buenos recuerdos de esa temporada en Oviedo, como explica en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

“¿Cómo ha tomado la decisión de la retirada y cómo orienta el futuro?

“Muy bien. Ahora disfrutando de la familia y dedicando mucho tiempo a los hijos. El fútbol lleva muchos días y no puedes dar toda la atención que te gustaría, así que ahora estoy disfrutando de ellos al máximo. Decidir retirarse es un momento complicado, pero uno va poniendo en una balanza lo importante. El rendimiento va bajando y eso va generando cierta frustración. Es una decisión que a nadie gusta, pero que hay que afrontar con valentía y mirar hacia adelante”.

Te formaste en dirección deportiva... ¿Tienes claro que te gustaría tirar por ahí?

“De momento no. Me he formado porque me parece importante estar preparado ante cualquier oportunidad. En dirección deportiva y entrenador tengo todos los niveles. Pero de momento estoy aprovechando el tiempo con la familia, que es importante después de tantos años. Cuando uno se va haciendo mayor vas creando inquietudes que yo veía desde el vestuario y trataba de entender decisiones e intentar descubrir de qué podían venir. La formación te da esos conocimientos que puedes llevar quizá a la práctica en el futuro”.

Este sábado se enfrentan dos de tus ex equipos...

“Es un partido que va a ser muy bonito. Son dos plantillas con un potencial de otra categoría. Esperemos que den gran espectáculo”.

¿Cuál de los dos tiene mejor plantilla?

“Los dos tienen jugadores de categoría superior. El Granada viene de Primera y ha podido mantener jugadores que le dan un estatus muy importante. Pero el Real Oviedo tiene también jugadores de otra categoría. Se va a ver un partido precioso. Y que van a tener una disputa muy bonita durante la temporada. Son dos equipos que optarán a lo máximo y ojalá lo acaben consiguiendo”.

¿Cómo se fragua tu cambio de Granada a Oviedo?

“Para mí fue complicado. Después de cinco años en Granada con tanto cariño de la gente, fue una decisión complicada. Cuando llegó la llamada del Oviedo no dudé. Es un club que más pronto que tarde va a lograr el objetivo. Fui con la ilusión de conseguir ese objetivo de llegar a Primera pero esa temporada no se pudo conseguir. Estoy feliz de haber pertenecido al Real Oviedo porque he podido vivir partidos maravillosos y mis hijos han creado un sentimiento carbayón precioso. Los partidos contra el Espanyol por ejemplo del año pasado los sufrieron muchísimo. Generaron un sentimiento con el club muy bonito”.

¿Estuviste pendiente del Real Oviedo el año pasado?

“Sí, por supuesto. Y estamos haciendo fuerza para que pueda llegar a Primera y la gente lo disfrute, que está muy necesitada de ello y se lo merecen”.

¿Qué falló la temporada en la que estuviste en el equipo?

“Se inició la temporada con una intención de un estilo de juego diferente, los resultados no llegaron y se optó por una apuesta totalmente diferente. Ese proceso lleva un proceso de adaptación. Sí que es verdad que al principio la gente se enchufa cuando hay un cambio de entrenador, pero al final no nos dio para llegar al objetivo. Fue una temporada complicada la verdad”.

En el apartado personal, ¿Qué valoración haces?

“Tuve oportunidades con los dos. Con Cervera un poco menos en una fase de la temporada. A nivel personal no di el nivel que se esperaba. Llegaba con muchísima ilusión y confiado en dar un rendimiento muy alto. Por circunstancias no se dio y me sabe mal no haber podido dar todo el rendimiento que podía haber dado y no haber podido conseguir el objetivo”.

¿Cómo ves el partido del sábado?

“Ahora mismo el Granada con Escribá no va tan a tumba abierta y se mantiene en bloque medio o bajo en algunas ocasiones. No es reacio a tener el balón, porque tiene jugadores en el centro del campo con mucho talento y hasta lo tienen sin querer el balón. Jugando fuera tienen jugadores de muchísima velocidad. Gente muy veloz por fuera que esperarán el fallo del Oviedo para salir como aviones”.