Miguel Ángel Ramírez, en COPE: "Trabajo cada día con el objetivo de devolver al Sporting a Primera"

Tras el empate del Real Sporting de Gijón ante el Alcorcón en Santo Domingo, Miguel Ángel Ramírez ha concedido una entrevista a Tiempo de Juego en la que ha hablado con José Luis Corrochano del buen momento del equipo, sus motivos para firmar por el Sporting o el sueño de ascender a Primera División.

Ramírez en Tiempo de Juego

Cuestionado por la poca seguridad que tienen los entrenadores en sus puestos, Ramírez es consciente de que, a pesar de los buenos resultados que está cosechando el equipo en la actualidad, el fútbol es muy cambiante. "Lo tengo claro, no me asusta. No me canso de decir que ser segundo en noviembre no significa nada. Lo importante es convertirnos en un equipo que en mayo merezca cosas bonitas".





¿Siente más la ilusión de la gente o la presión por entrenar al Sporting? "La presión siempre está. Es un club muy grande que lleva tiempo pasándolo mal, lejos de Primera División. Independientemente de los resultados, lo que el equipo es capaz de transmitir es lo que está ilusionando en la ciudad", dijo Miguel ÁngelRamírez en COPE. El entrenador del Sporting cuenta cómo esa ilusión existente en Gijón con el equipo se traduce en cada desplazamiento, también en Alcorcón. "La gente siempre está. SIempre hay muchísima gente que se desplaza cuando vamos fuera".

Trayectoria y el sueño de la Primera División

Hizo un repaso por su trayectoria en el fútbol desde su formación en Gran Canaria hasta su llegada al fútbol profesional en España, donde nunca había entranado hasta que cogió las riendas del Sporting. "El fútbol y la vida me ha ido llevando a países y culturas distintas. Siempre quise salir de Gran Canaria porque, cuando eres de la isla, es difícil entrenar a la UD Las Palmas. Estuve en la Academia ASPIRE, después en Ecuador, en Independiente del Valle. Quería seguir conociendo mundo, pero se dio la oportunidad de entrenar a un club gigante y no podía desaprovechar esa oportunidad".

Por último, es consciente de que un ascenso a Primera División con el Sporting escribiría su nombre en los libros de historia del club junto a Manolo Preciado o Abelardo. "Lo sé, pero es muy difícil conseguir eso y estamos lejos de hacerlo. Me empeño cada día en ayudar al Sporting a estar más cerca de Primera División. Si somos capaces de tener regularidad y competir como lo estamos haciendo, conseguiremos cosas bonitas", finalizó.