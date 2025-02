Masca, en COPE Asturias: "El Oviedo tiene la mejor plantilla de Segunda División"

Masca se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Asturias para hablar de su salida del Real Oviedo, sus recuerdos, el gol anulado al Espanyol o su opinión sobre Calleja y la actual plantilla.

¿Te da rabia no poder jugar el lunes en el Tartiere? “Sí, la verdad que sí. El Tartiere era como mi casa. Jugar con gente a la que le tengo tanto cariño sería muy especial”

¿Terminas contrato en junio. ¿Qué planes tienes de futuro? “He firmado hasta junio y luego ya veremos. Me gusta mucho jugar en España, pero no pienso en el futuro. Estoy disfrutando del Eldense y no pienso más”

Extraña que no te hayas ido cedido. “El Oviedo se queda con un 20% de un futuro traspaso. No es que saliera por ‘cero’. Tienen ese derecho de preferencia”.

Todo sucedió muy deprisa para ti en Oviedo, ¿no? “Fue todo muy rápido. Llegué al Vetusta en el último día de mercado de verano y me lesiono nada más empezar la liga. Juego mi primer partido en enero de titular y hago un hattrick. Desde ahí marqué bastantes goles y en marzo debuté con el primer equipo. Firmé el contrato y después de no jugar mucho hago un doblete en mi primer partido como titular tras la Copa. Jugué 18 partidos como titular”.

Imagino que hace un año ni te planteabas estar fuera del club. “Siendo sinceros no pensaba desvincularme del Oviedo tan pronto. En verano muchos clubes se interesaron, pero yo dije que no quería salir porque quería hacer la temporada en Oviedo”

¿Qué pasó para que tuvieras que irte? “Hubo un cambio de entrenador y no encajaba en sus planes. Para el club era importante, pero con mi edad tenía que salir y jugar. El club lo entendió”

¿Pudiste hablar con Calleja sobre tu situación? “Hablé con él porque tenemos buena relación. Él buscaba otro tipo de delantero, nada más”

Háblame de la temporada pasada. Fuiste muy importante en un año muy bonito. “Es el año que marca mi carrera deportiva. Es difícil describirlo con palabras. Fue muy positivo todo. Llegamos a la final del playoff, fui importante”

Y jugando por la derecha que no es tu posición. “Carrión me dejó el plan simplificado porque partía de derecha, pero Viti le daba profundidad. Tenía libertad para jugar por dentro, cerca de Alemao. Me entendía muy bien con Alemao”

¿Dentro del vestuario teníais la impresión de que era el año del ascenso? “Sí, sin duda. En nuestra cabeza teníamos claro que íbamos a conseguirlo. La ciudad se volcó”

Y marcas aquel gol al Espanyol que no sube al marcador en un Tartiere entregado. ¿Qué sentiste? “Nada. No sentí nada si quieres que te diga la verdad. Es una sensación que no se puede explicar. Se me pone la piel de gallina. Es increíble mirar a la grada y ver a todo el mundo llorando. No sé describir ese momento. Siempre digo que no hay ninguna sensación como marcar un gol, pero nunca sentí un gol como ese”

Del posible ascenso a la decepción de Cornellá. ¿Cómo se levantó el grupo de aquel golpe para volver a intentarlo este año? “Fue un golpe muy duro para todos. De hecho, en las primeras jornadas de la temporada lo sentíamos un poco. Después el equipo volvió a crecer y así está el Oviedo ahora mismo”

¿Es el año del ascenso del Oviedo? “Espero que sea (risas). El Oviedo es un candidato muy fuerte. Para mí es la mejor plantilla de Primera División. En cuanto al once titular habrá varios equipos similares, pero en cuanto a gente que puede salir del banquillo el Oviedo marca la diferencia”