Mario González: "Me gustaría quedarme muchos años en Gijón"

Mario González ya es uno más en el Sporting. El delantero, recién llegado en este mercado de invierno, ha sido presentado este jueves en la Escuela de Fútbol de Mareo.

Papel de Ramírez.

"Ha tenido un papel fundamental. Fue a verme a mi pueblo con Gerardo. Es la primera vez en mi vida que me pasa. Fue una charla muy buena y me convenció. Me gustó lo que me transmitió. No pasa nada por contarlo, ha sido una persona importante".

¿Cómo ves el fútbol?

“Nunca ha sido un trabajo para mí. Lo entiendo 24 horas, soy apasionado. Es a lo que me dedico. Ver mis partidos, analizar… Lo vivo de una forma muy intensa. Por aquí han pasado grandes jugadores. Joaquín, Villa, Luis Enrique… Es un club de fútbol y es una de las cosas que me motivó para venir aquí”

¿Cuántos goles esperas?

“No me gusta poner un número, soy del trabajo diario, de hacer las cosas bien. Ponerse un objetivo es un límite. Puede ser un punto en el que te puedes llegar”

¿Cómo llegas físicamente?

“Llevo un mes parado. He estado trabajando en casa, pero no es lo mismo que trabajar en grupo. Voy a necesitar adaptación. Físicamente es una de mis virtudes. La adaptación va a ser más rápida de lo que pueda pensar la gente”

¿Ves tu futuro en el Sporting?

“El contrato habla por sí solo de mis intenciones. Quiero que se dé el caso. Me gustaría quedarme muchos años en Gijón. No depende de mí, depende de muchos factores. El trabajo va a estar ahí y así me veo yo. Me veo jugando en Primera, ojalá que sí”.

¿Qué te ha faltado en anteriores proyectos para tener continuidad?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“He tomado decisiones buscando estabilidad y algunas no me han salido bien. También cesiones para ir a algo más, pero no siempre he salido. No he parado en cinco años, pero a mi favor he de decir que en todos he rendido. Me adapto rápido, tengo esa capacidad. Me gustaría encontrar una estabilidad. Lo busqué en Los Angeles y no me salió bien. Ojalá sea esta la que vaya bien”

¿Qué te pide Ramírez?

“Me pide ser referencia, alguien de área. Es lo que buscaba y creo que es lo que le puedo dar. No tengo dudas de que voy a cumplir con ello. Los goles son la consecuencia de hacer las cosas bien. Ahora me toca analizar a mis compañeros y ver cuales son debilidades y fortalezas para aprovechar y tener un buen rendimiento”

¿Qué te ha impulsado a decidirte por el Sporting?

“Es un club histórico y se están haciendo las cosas muy bien. Mareo es de Primera, por ejemplo. Son cosas que a un futbolista le gustan. Ha sido uno de los puntos clave. A la hora de negociar se alargó todo un poco, la diferencia horaria perjudicó, pero convencido de que este es el sitio adecuado”

Tienes título de entrenador, has jugado como extremo en otras etapas... ¿Cómo ha influido eso en Mario?

“Me considero delantero, pero en Portugal y en Francia jugué de extremo y me vino muy bien. Mejoré en el apartado técnico, que lo necesitaba. Todo eso que adquirí jugando en otras posiciones me sirve para jugar hoy en día como delantero. Con 21 años tenía los tres niveles de entrenador. Me pongo en la piel del entrenador fon más facilidad, tienes nociones sobre ello. El día de mañana seguiré ligado al fútbol, lo tengo claro”

¿El pistolero o Super Mario?

“El pistolero, ¿no? Super Mario fue en Portugal, no sé quién me lo puso. Me gusta más el ‘pistolero’, es mi celebración. Siempre ha llamado la atención a los aficionados”

Si marcas el sábado, ¿lo vas a celebrar?

Tenerife. “No lo celebraría. Me tendré que aguantar. Me trataron de una manera especial, la afición me da un cariño inmenso y no haces daño a nadie si no lo celebras. Si llega el gol, que espero que sí, no lo celebraré”

¿El Molinón ha sido clave para que vinieras?

“Jugué hace dos años aquí y me encantó. La Mareona es algo increíble. Lo viví en contra, pero ahora voy a estar del lado bueno".