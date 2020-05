El Lealtad, contra la circular de la Federación

La circular de la Federación Española en la que se exime de cualquier responsabilidad sobre la situación sanitaria en los equipos ha originado numerosas críticas en el fútbol no profesional. Los clubes tendrían que asumir una responsabilidad que, en la mayoría de los casos, sobrepasa sus posibilidades económicas y estructurales. En Asturias, el Lealtad avisa: si no se modifica el controvertido documento, no lo firmarán.

La firma es indispensable para inscribirse en el 'play off' de ascenso a la Segunda División B. “Queremos jugar ese 'play off' y poder ascender, pero no estamos de acuerdo con la circular 71, en concreto con la cláusula 4. O se aclara todo esto o yo no voy a firmar. No puede ser que el organismo que organiza el 'play off' diga que no se responsabiliza de su competición”, asegura Pedro Menéndez, presidente del Lealtad.

“No entiendo esa cláusula. Tenemos jugadores que viven con parejas que son enfermeras, hay jugadores que trabajan junto a sesenta personas... Yo me puedo hacer responsable de lo que pase en el entrenamiento, pero después se van a sus casas, a sus trabajos, y no puedes controlar eso”, explica.

“Vamos a pelear por que esto no sea así. Un segundo, un tercero o un cuarto clasificado pueden ascender en 180 minutos y no en casi 600, como ocurre cada temporada. A lo mejor te ciega verte tan cerca de la Segunda B, pero hay que ver otras cosas más importantes por encima de querer ascender, y esta cláusula no la podemos asumir como presidentes, es mucho riesgo. No tenemos medios. Nos da para un protocolo muy básico. Estoy mirando con algunos especialistas e incluso puede ser una cláusula que no sea legal”, sostiene el presidente del Lealtad.