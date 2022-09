Las notas del Sporting-Racing en #DCA

SPORTING 0 - 2 RACING DE SANTANDER

- MARIÑO: 5. Realizó dos intervenciones de mérito que evitaron que el Racing sentenciara antes, aunque falló en una salida ante Matheus y de nuevo generó dudas a balón parado.

- GUILLE ROSAS: 4. Mal día del lateral. Falló tirando la línea en el gol de Sekou y sufrió, en especial, con Marco Camus en la segunda mitad.

- INSUA: 4. Sufrió mucho a la espalda. en especial en la segunda mitad, cuando el Sporting defendía alto.

- IZQUIERDOZ: 5. Seguro en los duelos y bien en salida de balón, aunque también mostró carencias a su espalda.

- COTE: 5. Completó un buen inicio de partido manteniendo a raya a Mboula y llegando a posiciones de ataque. Su lesión se notó en banda izquierda.

- GRAGERA: 5. Estuvo a buen nivel y tuvo dos ocasiones muy claras de gol, llegando a zonas de ataque.

- PEDRO DÍAZ: 4. Mejor en la primera parte que en la segunda. Le costó levar el peso organizativo del equipo con el Racing defendiendo en bloque bajo y no lució su buena llegada desde segunda línea.

- JUAN OTERO: 4. Sin espacios bajan sus prestaciones. Apenas tuvo impacto en el juego y falló una ocasión clara al filo del descanso.

- QUEIPO: 5. Se asoció bien. Es el que más luce de los de arriba cuando el rival defiende cerrado atrás.

- CRISTO: 4. Le pone voluntad pero sigue sin ser lo determinante que se le espera en el último tercio de ataque.

- DJUKA: 4. Falló ocasiones muy claras que un delantero de su nivel no puede perdonar. Terminó desquiciado y superado por la zaga racinguista.

_____________________________________________________

- DIEGO SÁNCHEZ: 5. No tuvo fallos groseros pero tampoco aportó nada especial en el partido. Su mejor mérito fue contener el empuje de Mboula.

- MILOVANOVIC: 4. Decepcionante puesta de largo del serbio en El Molinón. Su única jugada destacada fue su combinación con Djuka que terminó en una doble ocasión al inicio de la segunda mitad. Voluntad y poco más.

- ZARFINO: 4. Su entrada no mejoró al Sporting. No aportó en exceso en la creación, que no es su fuerte, pero tampoco lució su llegada al área que es una de sus especialidades.

- AITOR GARCÍA: 4. No cambió nada en el partido. Demasiado acelerado, le faltó pausa.

- JORDAN CARRILLO: 4. No estuvo acertado en nada de lo que intentó. Debut frío como sportinguista.