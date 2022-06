'Jota' Rodríguez en #DCA: "Se abre una puerta a la esperanza en el Sporting"

Hemos hablado de la nueva era que se aproxima en el Sporting después de 28 años de la familia Fernández al frente del club. 'Jota' Rodríguez, periodista del Diario AS, ha analizado en Deportes COPE Asturias la salida de los máximos accionistas y el mal momento de Javier Fernández, aún presidente de la entidad. "Ha sido un año tremendo para Javier Fernández, en todos los sentidos. Querrá borrar este 2022 de su memoria. Fundamentalmente por la pérdida de su padre y también por el peligro de descenso a la Primera RFEF, que era la peor situación donde se podía haber metido", asegura.

Sobre si es el momento ideal para que los Fernández dejen paso a una nueva propiedad en el Sporting, 'Jota' lo tiene claro: "sin duda alguna. El Sporting necesita un cambio radical. Creo que Javier Fernández tenía el tiempo agotado. Fueron meses de inacción por parte del presidente, se le fue todo un poco de las manos. Quizá el proceso de venta estaba abierto desde hace meses, eso lo sabremos con el tiempo", opina.

El Sporting se une a un amplio grupo de clubes que han cambiado de propiedad en los últimos años en la LFP. "Estamos en un mundo mercantilista. Son empresas privadas y hay que sacarle rendimiento al dinero y en algún momento tenía que producirse, pero no me había planteado que fuera a desaparecer la familia Fernández. Son 28 años ya. Los resultados mandan en el fútbol; esta no es una empresa cualquiera", dice.

Considera 'Jota' que la situación de incertidumbre que vivía el Sporting en los últimos meses podía afectar a la piedra angular del proyecto deportivo: Abelardo. "Hay operaciones que se han ido al garete por toda esta operación. Abelardo no es el joven entrenador que cogió el equipo en el 2014. Yo temía que pudiera pasar por la cabeza de Abelardo renunciar a la temporada. Lo único que ha habido han sido amistoso, pero ni un fichaje. Ahora se abre una puerta de esperanza", finaliza.