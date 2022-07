Jorge Guerrero (FPSPO): "Espero que Javier Fernández descanse; nadie podía defender los resultados del equipo"

Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, ha estado en Deportes COPE Asturias hablando acerca de la campaña de abonados, la venta de Javier Fernández o la concentración de Laviana, donde no tiene previsto estar el Sporting.

¿Qué opinión tienes de la subida de precios en la campaña de abonados?

"Somos 5.000 peñistas, la opinión es muy diversa. Las colas en El Molinón llegaba al Alimerka hoy. He hablado con algún aficionado allí y a nadie nos gusta que nos suban los precios, está claro. Prefiero ver un estado lleno que un estadio medio lleno, aunque también entiendo, como explicó David Guerra, que hay que aumentar el tope salarial para lograr los objetivos marcados, incluído el ascenso. Hay que darles ese margen de confianza. Es verdad que hay cosas que no comparto, por ejemplo que un abono valga 200 euros para un crío de 5 años, pero todo ha subido. Veremos cómo se refleja en la campaña de abonados".

¿Crees que se van a conseguir los 20.000 abonados?

"Yo he visto gente que no tenía para comer y se ha comprado una camiseta del Sporting que vale 70 euros. Eso lo he visto yo. El sentimiento por este club muchas veces más allá de lo comprensible. Habrá que ver cómo avanza la campaña. Para unos será una locura y para otros será factible".

Siempre has defendido la gestión de Javier Fernández. ¿Te apena su marcha?

"He defendido la gestión económica de Javier Fernández. Nosotros siempre hemos sido defensores de lo económico. Pasamos de una situación de deuda a mejorar. Con aquellas mega conversaciones de hora y media. ¿Deportivamente? Nadie en la Federación podía defender resultados del equipo. Nosotros no somos populistas ni de explicar en los medios las cosas cuando las cosas van mal. Nosotros somos más de apoyar cuando las cosas van mal. Lo que sí reclamábamos eran cambios en lo deportivo, porque así no íbamos bien".

No me has contestado. ¿Te da pena su salida?

"No, todo lo contrario. Entiendo su decisión y la comparto. Me alegro por él que se haya ido. Que descanse y disfrute de sus amigos y del fútbol, pero él no era capaz ya de desarrollar la parcela deportiva del Sporting. Al menos, con el equipo que tenía".

¿Qué ha pasado con el partido de Laviana?

"No sé, no soy yo al que hay que preguntarle eso. Nosotros haremos la concentración y meteremos 1.200 personas. No sabemos si se va a jugar el partido a día de hoy, no tengo ni idea. No sé si será el primer equipo o el filial. No sé quién lleva esta parcela. O quizá quien la lleva no la está llevando bien. En Gijón es fácil ser sportinguista: vas caminando al partido aunque llueva. Ser sportinguista en Vegadeo, en Ibias, en Llanes o en Pola de Laviana y pegarte una hora de viaje ya no es tan sencillo. Había un compromiso de jugar en Laviana con el primer equipo para captar a nuevos jóvenes peñistas, y parece que ahora no se le da importancia. No creo que haya un acto que meta 1.200 sportinguistas. Es el acto más importante de la Federación y creo que el club lo debería apoyar".

Se nota que te duele este tema.

"No. Tengo indiferencia. Es que yo hablo así. ¿Sabes qué pasa? Que son muchos años. Cada uno tiene que apoyar donde tiene que apoyar. Si soy el club y sé que van a ir 1.200 peñistas que muchos pagan estos abonos que van a subir más de 100€ y no va a ir nadie del Sporting... pues nada. Ya veremos cuáles son los motivos y las causas. Habrá que analizarlo tranquilamente".

En la Federación habéis tenido algún lío en las redes últimamente. ¿Qué ha pasado?

"Las redes sociales no las llevo. Hace como ocho años que no lo llevo. Es nuestra cuenta, pero no sé lo que se ha puesto. Si lo han puesto, bien puesto está. El Twitter creo que no vale para nada. Puedes hablar con un chaval de 18 años que no sabes quién es o con alguien que ni es del Sporting. Hay gente que obsesiona con lo que dicen las redes. Yo prefiero hablar cara a cara. Mi número es público, me estás llamando tú ahora desde la radio. Si alguien tiene alguna discrepancia que me llame".