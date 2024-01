Jonathan Dubasin en su presentación con el Real Oviedo: "Carrión quiere que disfrute en el campo"

Agustin Lleida, director general del Real Oviedo, presentó a Jonathan Dubasin, primer refuerzo invernal del Oviedo, además de revelar las condiciones de la cesión. "Estamos contentos y felices por tener a Jonathan Dubasin. Tiene opción de compraobligatoria en caso de ascenso y opción de compraopcional en caso de mantenernos en Segunda", comenzó Agustín Lleida.

Primeras palabras de Jonathan Dubasin

Fichaje al Oviedo. "Me uno a las palabras de Agustín. Gracias a mis agentes por poder estar aquí en Oviedo. Se iniciaron las conversaciones y viendo el club que es no tienes muchas dudas para decidir. Creo que hay un gran club, una gran afición, no tienes dudas a la hora de decidir".

Refuerzo para la delantera. "Arriba hay grandes jugadores. Vengo a ayudar, a aportar lo máximo posible. Quiero ayudar al equipo lo máximo posible. Hay un gran grupo que desde el principio me está ayudando mucho. En el campo, seguir aprendiendo y ayudar a los compañeros".

Posición ideal. "Me siento cómodo como segunda punta y en banda. Donde se me pida doy lo mejor de mí. Algunas veces te toca jugar donde estás más cómodo y, en otras ocasiones, en otro lado. Lo más importante es ayudar al equipo".

Qué esperas de Oviedo. "He estado siguiendo al club y creo que no empezó bien. Ahora están yendo para arriba. La exigencia es trabajar al máximo para dar alegrías a la gente que nos viene a ver. Sobre el club, poco que decir: gran estadio, gran afición".

Qué te pide Carrión. "Ayudar al máximo al equipo. Máximo esfuerzo, eso no se negocia. Quiere que disfrute en el campo. Cuando un jugador disfruta las cosas suelen salir bien. Quieren que sea yo mismo".

Principales virtudes como jugador. "Se me da bien ir al espacio. Doy muchos movimientos a la espalda de la defensa y ahí se abren espacios. Me siento cómodo ahí, doy mi mejor versión. Es una de mis principales virtudes".

Playoff. "El principal objetivo es el esfuerzo diario. Eso es lo que ha traído al equipo a estar en un buen nivel ahora, estar cada día mejor. Si algún día tenemos la oportunidad, espero que la aprovechemos. Hay un buen grupo y eso te ayuda a ganar muchos partidos".

Cifra de goles. "A un delantero le encantan los goles. Vengo aquí para ayudar al equipo lo máximo que pueda. A veces no marcas tú, pero haces una buena jugada para que se puedan meter goles. Espero marcar los máximos posibles".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Decisión de salir del Basilea. "Mi paso por Basilea ha sido una experiencia. Salir de tu zona de confort, vivir otro fútbol... te hace crecer. Vengo a Oviedo para ayudar. He estado siguiendo el crecimiento del club y, si se puede dar la posibilidad de seguir aquí, encantado".