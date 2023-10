Jon Larrea, presidente del Amorebieta, en COPE: "¿Las entradas? Ojalá tuviéramos un Carlos Tartiere"

Real Oviedo y Amorebieta cruzan sus caminos este sábado (16:15 horas) en Lezama, en el partido correspondiente a la jornada 12 deLaLiga Hypermotion. Ambos equipos llegan en dinámicas enfrentadas. Por un lado, los vascos se encuentran en descenso, después de haber encajado una dolorsa derrota por 6-0 en Butarque frente al Leganés.

En el otro lado de la balanza se sitúa un Oviedo que acumula 10 puntos de los últimos 12 posibles, tras la 'resurrección' que han experimentado los azules de la mano de Luis Carrión. La victoria frente al Albacete ha situado al conjunto carbayón en la zona media de la tabla, seis puntos por debajo del playoff de ascenso, principal objetivo que ha marcado la directiva para este curso.

Polémica con las entradas

La previa del choque ha estado marcada por la polémica con las entradas para el partido. El Amorebieta ha tomado la decisión de no vender entradas en taquilla el día del partido, un hecho que ha provocado el enfado de los aficionados azules. El club vasco envió un total de 450 entradas al club azul, que puso 50 de ellas a disposición del público en general y el resto a repartir entre las peñas, otro suceso polémico en el oviedismo.

Jon Larrea, presidente del Amorebieta, reconoció en una entrevista en Deportes COPE Asturias que la decisión de no vender entradas en taquilla ha sido complicada. "Son decisiones que hay que tomar. No podemos jugar en Urritxe y nos tenemos que desplazar a Lezama, que tiene las características que tiene. Por temas de seguridad entendemos que el aforo está completo, por eso no salen más entradas a la venta", explica Larrea.

Una de las dudas del oviedismo era saber si se pondrían entradas a la venta en el caso de que sobraran el día del partido, pero no sucederá. "No se van a poner a la venta porque se puede generar el problema de que las aficiones se mezclen y debe de primar la seguridad. Ojalá tuviéramos un Carlos Tartiere, pero no lo tenemos. Entendemos que haya gente que no lo comparta, pero es un tema de seguridad. Hay una zona acotada para la afición rival en la que caben unas 500 personas, que queda ocupada con las entradas enviadas y los compromisos", subraya el presidente del Amorebieta en COPE.

Jorge Mier y Paulino, lesionados

El principal ausente de este Amorebieta - Oviedo será Jorge Mier. El canterano oviedista, lesionado en el tobillo, no podrá disputar el choque ante el club donde se formó y tendrá que esperar al partido de vuelta en el Carlos Tartiere. En el conjunto azul, la baja más sensible será la de Paulino de la Fuente, que tras anotar un doblete frente al Albacete se perderá el duelo en Lezama por una lesión en los isquios que le mantendrá de baja al menos dos semanas.