Joan Cuscó, el 'jefe' del Gijón Premier Pádel, en COPE Asturias: "Nos pidieron que cancelásemos el torneo, pero la alcaldesa y yo nos negamos"

Joan Cuscó, presidente de Premier Pádel España y director de Octagon España, promotora del Gijón Premier Pádel, concedió una entrevista a Deportes COPE Asturias en pleno torneo en el Palacio de los Deportes de La Guía.

El 'jefe' del torneo explicó, por ejemplo, lo que debe reunir una sede del Premier Pádel. Gijón se une a Madrid, Barcelona, Málaga y Valladolid. "Lo primero es la ayuda financiera de la administración pública. Además, una sede necesita un buen entorno de pádel. Gijón además nos cubre la necesidad geográfica de tener una sede de Premier Pádel en el norte. Hemos vendido entradas en Portugal o Galicia. Si detectas entusiasmo y voluntad en la administración es determinante".

MONTSE.ALVAREZ Un abarrotado pabellón Pisuerga durante las finales del Valladolid Premier Pádel

Confiesa que el boicot de las estrellas del cuadro masculino al torneo provocó tensión en la organización. "No han sido momentos fáciles. Estaba en Riad y desde allí vi los planes de los jugadores. Fue un semáforo que primero se ponía en rojo, luego verde, luego rojo de nuevo. Mi política es ir siempre con la verdad por delante y el Ayuntamiento ha sabido minuto a minuto lo que ha pasado. Nos pideron que cancelásemos el torneo, pero la alcaldesa y yo decidimos que ni hablar porque el cuadro femenino se apuntó en formato y tiempo con las mejores del mundo. Decidimos seguir adelante al 100%".

Octagon España se planteó rebajar el nivel de premios, pero decidieron seguir adelante con premios en metálico que superan los 200.000 euros. "El pádel es muy joven y este boicot no le hace ningún bien al deporte. La aspiración olímpica es real y te puedo decir que la forma en la que hemos tratado a los jugadores no es para un boicot. No me cabe en la cabeza".

Octagon Joan Cuscó.

Octagon España, ante la ausencia de las estrellas del cuadro masculino, tomó la decisión de devolver el dinero de las entradas a aquellos usuarios que ya no quisieran asistir al torneo. "Quiero aclarar que no teníamos obligación de devolver ninguna entrada. Anunciamos un P2 y no hicimos publicidad engañosa, pero de forma conjunta con el Ayuntamiento decidimos que era importante sembrar para el futuro. Es una decisión que nos cuesta mucho dinero, pero decidimos tomarla. Mucha gente se ha apuntado al descuento del 30% y estoy convencido de que el fin de semana habrá un gran ambiente y que haremos un gran espectáculo".

En 2026, el circuito Premier Pádel regresará a Gijón y espera hacerlo con todas las estrellas del panorama mundial. "Volveremos, sí. No sé qué recorrido tiene este boicot de los jugadores. Los jugadores del top 4 ganan millones, pero los del top 40 gastan dinero de su propio bolsillo en viajar, en entrenar. Un jugador que se va a Acapulco o Miami y pierde en primera ronda no va a ingresar un premio del torneo que le compense los gastos. Ha habido jugadores del top 5 que nos dijeron que querían jugar en Gijón, me lo dijeron personalmente en el grupo de WhatsApp".