Jesús Martínez, en COPE: "Mi sueño es ver al Oviedo jugando contra el Real Madrid en el Bernabéu y compitiendo en Europa"

Jesús Martínez, el máximo accionista del Real Oviedo y presidente del Grupo Pachuca, ha concedido una entrevista a Deportes COPE Asturias, desde el Hotel de la Reconquista, donde ha repasado todos los temas de actualidad del club carbayón.

¿Cómo estás? "Muy contento de estar otra vez en Asturias, en Oviedo. Vengo a ver a mi equipo amado. A mis jugadores, mi cuerpo técnico, mi afición. Estoy muy feliz con el trabajo de mis colaboradores. Y tengo a mi hija aquí para inaugurar la tienda de Parque Principado el viernes. También estamos trabajando para el centenario".

Real Oviedo Jesús Martínez visita El Requexón

¿Se puede adelantar algo? "El día contra el Elche empiezan las actividades. Se va a inaugurar el palco con el nombre de Santi Cazorla y Melendi está preparando un himno para el centenario".

Imagínate celebrar el centenario en Primera. "Es un sueño de la directiva, pero lo más importante es que es un sueño de la afición. Tenemos una deuda pendiente con la afición por esa derrota del año pasado contra el Espanyol. Al día siguiente estábamos ya trabajando en el Hotel de la Reconquista preparando una plantilla para volver a intentarlo. Estamos a trece partidos y por eso es importante mi llegada, para hablar con el cuerpo técnico y jugadores de la importancia que tienen estas trece finales que nos quedan".

¿Qué nota le pones al Oviedo hasta ahora? "Para mí, que soy muy exigente, un 6. Estamos en playoff, pero podemos dar mucho más. El ejemplo del partido que más me ha gustado fue el del Almería en su casa. Con personalidad, con intensidad, con control del partido".

¿No te convence cómo juega el equipo? "Nunca estoy conforme. Y más con una plantilla así. Soy exigente siempre, también en León y Pachuca soy así".

El año pasado te gustaba como jugaba el equipo, pero no se consiguió el objetivo. "Necesitamos ascender, es importantísimo, pero sin perder la filosofía de juego que me gusta".

¿Lo has hablado con Javi Calleja? "Sí, claro. Hay mucha autocrítica del míster. Tenemos un techo. Si me preguntas hace un año si firmo 50 puntos y estar tan cerca del líder a estas alturas, lo firmo. Sin embargo, el funcionamiento del equipo puede mejorar".

Hugo Alvarez Javi Calleja y Martín Peláez en la presentación del técnico

¿Qué te gustaría ver en el equipo que no ves? "Intensidad, personalidad, apoyo del compañero. Lo que hicimos contra el Almería. Hemos tenido partidos buenos, pero con demasiada irregularidad".

Si el Oviedo no consigue el ascenso, ¿es un fracaso para ti? "Fracasar no está en mi diccionario. Fracasas cuando no lo intentas. Hemos trabajado mucho y hemos mejorado en estructura e infraestructura. Además, la plantilla es más completa que la del año pasado".

¿Crees que la plantilla del Oviedo es la mejor de Segunda División? "No, pienso que no. Hay hasta nueve equipos en pocos puntos. Sería muy soberbio por mi parte decir que somos la mejor plantilla. Hay varios equipos con una gran plantilla. Y hay otros equipos como Huesca o Mirandés, quizás sin tanta plantilla, que están peleando el ascenso directo. Tienen mis respetos por el orgullo y amor propio que están demostrando. A veces, las carencias de plantilla se suplen con eso".

La apuesta del Grupo Pachuca está siendo muy importante para ascender. Si este año no hay ascenso, ¿la próxima temporada vamos a volver a ver esa inversión? "Sí. Nosotros no estamos aquí para uno o dos años, venimos para estar aquí cien años. Este proyecto es para la afición y a la afición nos debemos. Lo peor sería que la afición nos reclamase no hacer un equipo competitivo, que estuviésemos por detrás de otras plantillas, que nuestro tope salarial no fuese para pelear contra los mejores. Hemos invertido todo el dinero y no vamos a parar hasta que este proyecto ascienda y se mantenga. No es solo subir, hay que mantenerse, hay que crear una ciudad deportiva. Vengo a Asturias también para acelerar lo de la ciudad deportiva"

Real Oviedo Jesús Martínez en el stage del Oviedo en México

En tus mejores sueños, ¿dónde has visualizado al Oviedo? "Jugando contra el Real Madrid en el Bernabéu. Disfrutando y sintiendo que mi afición está orgullosa de su equipo, peleando contra los mejores equipos del mundo"

¿Visualizas al Oviedo jugando competiciones europeas? "Claro que sí. Si ascendemos a Primera División nuestra intención es mantenernos ahí. Puedes tener una mala temporada y descender, pero por eso es tan importante la ciudad deportiva. Pachuca tuvo una mala temporada y descendió, pero con la ciudad deportiva regresas. También nos ha pasado en León con La Esmeralda, que está dando muchos resultados. La visualización del Grupo Pachuca es a medio y largo plazo"

¿Ves posible el ascenso directo? "Todo es posible. Hay nueve o diez equipos que pueden ascender. Hay muy pocas ligas con tantos equipos con posibilidad de ascender y nosotros estamos ahí, la ilusión está intacta"

De lo que ha hecho el Grupo Pachuca en Oviedo desde su llegada, ¿de qué te sientes más orgulloso? "La integración que hemos tenido entre club y afición. El respeto, el amor y el cariño que le tengo a mi afición es enorme. Me siento muy orgulloso de eso. Darles alegrías y que tengan ilusión por pelear un playoff 23 años después, pelear un ascenso a falta de trece partidos me hace estar orgulloso. Hemos creado muchos empleos y hemos sostenido a trabajadores muy valiosos que ahora están desarrollando todo su potencial. En el aspecto comercial hemos aumentado mucho las ventas en tienda y los patrocinios. Todo eso me hace sentir muy orgulloso".

¿Y qué te preocupa? "Fallarle a la gente. Los jugadores tienen que entregar todo lo que tienen. La afición tiene que sentirse orgullosa del Oviedo. Siento tristeza si veo que la afición no está orgullosa del equipo"

La pasada temporada el Oviedo no ascendió, pero la afición se sintió orgullosa de su equipo. "Y eso después de una derrota que nos dolió muchísimo. Llegar al aeropuerto y ver aficionados, llegar al Carlos Tartiere y ver aficionados. Todo eso te da mucha fuerza para seguir trabajando"

¿Te arrepientes de algo desde que llegó el Grupo Pachuca al Oviedo? "No. Lo hemos hecho todo desde el corazón. Claro que ha habido errores, pero lo hacemos todo por el bien del club. Te puedes equivocar contratando a un jugador, pero son cosas del fútbol. El ejemplo es Dubasin. Si ves lo que está consiguiendo ahora te das cuenta de que no estábamos tan equivocados. A veces los jugadores pasan por momentos difíciles, son humanos. Por ejemplo, estoy muy contento con Hassan. Tiene un potencial tremendo. También con Ilyas Chaira"

¿Vais a ejercer la opción de compra por Ilyas Chaira? "Sí, vamos a hacer un esfuerzo. No es un jugador barato, pero sí queremos hacer un esfuerzo para que sea propiedad del Oviedo"

¿Ha habido ofertas por jugadores del Oviedo en este mercado de invierno? "Sí, muchas".

¿Por ejemplo? "Por Colombatto y por Alemao. Llegaron ofertas con dinero encima de la mesa, pero las rechazamos. Nuestra intención no era vender, era reforzar el equipo. Ahí está el fichaje de Nacho Vidal, que me encanta. El objetivo es tener un equipo competitivo para pelear el ascenso, aunque en el fútbol nadie te puede garantizar subir"

Real Oviedo Alemao posa con las banderas del Oviedo y de Brasil

¿Hay un compromiso con Alemao y Colombatto de estudiar las ofertas que lleguen por ellos en verano? "Exacto. Ellos tienen su ilusión de mejorar en su carrera. Si el Oviedo estuviera en Primera División te aseguro que nadie se iría. La solución es ascender (risas)".

Cuando Santi Cazorla decida retirarse, ¿le ofrecerás un puesto en el club? "Lo que él quiera. Me gustaría que siguiera en el Oviedo. Me ha pasado también en México con Andrés Guardado o Salomón Rondón. Son ejemplo para las nuevas generaciones. ¿Cómo no vamos a tener ese tipo de jugadores y esos directivos?".

Vamos con la ciudad deportiva. Tras dos fracasos, ¿será a la tercera? "A la tercera es la vencida. Y vamos a hacer lo que más le convenga al club, eso es lo que se va a hacer. No se va a anunciar nada hasta que no esté todo cerrado. Proyecto, permisos y todo. Vengo a Asturias para estudiar todo esto".

¿Será en Oviedo o fuera de Oviedo? "Donde más le convenga al Real Oviedo".

Alfredo Canteli dijo que debe de ser en Oviedo. "A mí también me gustaría, pero no se ha podido hasta ahora. Si sale algo interesante en Oviedo será en Oviedo, pero si al club le conviene que sea en algún lugar cercano también puede ser".

Real Oviedo Alfredo Canteli en el Carlos Tartiere junto a Martín Peláez

¿En qué os habéis equivocado en este proceso de elegir los terrenos para la ciudad deportiva? "Nos confiamos. En España es diferente a México. Para mí es muy fácil en México comprar terrenos y que me den permisos. Aquí es todo más largo, pero le pido a la gente que confíe porque es un proyecto para el pueblo, para el Real Oviedo que es el equipo más importante para nosotros".

Quizás si hubierais mantenido la opción de Latores ahora faltaría poco para empezar. "Había situaciones que no se han contado, pero era problemático".

Tiene pinta de que va para largo. "Ojalá que no porque he metido millones en este proyecto".

¿Es una opción seguir en El Requexón? "No, es muy difícil. Por las vías y por la cantidad de terreno que hay no es una opción. Quizás se pueda seguir en El Requexón, pero en otro proyecto para los chavales".

Un mensaje para cerrar. "Lo primero darles las gracias por su amor al equipo. Seguimos teniendo ese compromiso para dar todo por este equipo. ¡Hala Oviedo!".