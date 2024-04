Ismael Díaz Galán: "Ojalá se cumpla el sueño de Quini de ver a Sporting y Oviedo en Primera"

Ismael Díaz Galán (Avilés, 1965) sigue, tras muchos años de experiencias, enamorado del fútbol. El que fuera impulsor del Sporting Femenino y entrenador del Sporting B, Real Oviedo, Cádiz o Granada, acaba de presentar su quinto libro: 'Los Cimientos del fútbol. Los Fundamentos del juego', con la colaboración de nombres de la talla de Jorge Valdano, Ángel Cappa, Juanma Lillo o Álvaro Benito, encargado del prólogo.

"Es el libro que siempre quise leer"

En el capítulo de este miércoles en Deportes COPE Asturias, tras el Día Internacional del Libro, Ismael Díaz Galán ha hablado de su nuevo libro tras la puesta de largo en el estadio de LaRosaleda. En Málaga aún se recuerda con agradecimiento y cariño su ascenso a Segunda División en 1998.

"Lo más trascendente del fútbol es enseñarle los fundamentos al jugador. Es lo que he aprendido de mi experiencia como entrenador, director deportivo y ahora como coach. Trabajo en una multinacional con 26 futbolistas de todo el mundo para mejorar sus tomas de decisiones. Jugadores de Primera División de Inglaterra o España y en la élite de las canteras: Tottenham, Barcelona o Real Oviedo. Me da mucha satisfacción ver como un jugador juvenil con el que trabajo debuta con el primer equipo del Real Oviedo o ver como un juvenil del Espanyol se hace habitual con el primer equipo. Es muy satisfactorio verles crecer, te llena de alegría", explica Ismael Díaz Galán en COPE, a la vez que asegura que no echa de menos la presión de ser entrenador.

El sueño del ascenso de Sporting y Oviedo

También analizó a los entrenadores de RealSporting y RealOviedo: Miguel Ángel Ramírez y Luis Carrión. "Ramírez tuvo el shock de pasar de un fútbol más primario a un fútbol más complejo como es el español. Tuvo que manejar estructuras tácticas más complejas, lidiar con las ruedas de prensa... Allí con cuatro cosas tácticas fue capaz de sacar resultados. Por encima de resultados, Miguel Ángel ha demostrado tener una idea y sintoniza con la plantilla que es de las cosas más importantes de un entrenador".

Sobre Luis Carrión, Díaz Galán cree que "tiene una metodología que engancha al jugador. Le costó menos la gestión de cara al público que Ramírez, pero hay que verle cuando venga una mala racha y pueda ser cuestionado. El entrenador hoy en día tiene que manejar más lo de fuera que lo de dentro porque lo del 'verde' te lo hacen tus ayudantes. Un entrenador hoy es un gestor de especialistas", opina.

El sueño de Quini

Por último, valoró las posibilidades de ascenso de Sporting y Oviedo. "Como asturiano, estaría muy bien que subieran los dos. Sería cumplir el sueño de Quini y yo soy muy de Quini como manifesté en el libro de Monchi. Él dijo que soñaba con volver a ver a Sporting y Oviedo en Primera. Creo que tiene ventaja anímica el que viene de abajo a arriba. A nivel futbolístico los veo parejos. El Oviedo maneja más el balón aunque el Sporting no renuncia a ello. Lo bueno que tiene los dos es que creen en sus entrenadores", sentencia.

