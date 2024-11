Ilyas Chaira y el 'alivio' tras una semana difícil: "Veíamos de una semana complicada"

Ilyas Chaira fue protagonista en la vuelta al trabajo del Real Oviedo en El Requexon, antes de la visita al Carlos Belmonte para enfrentarse este domingo (18:30 horas) al Albacete Balompié.

Reponerse tras dos derrotas. "Veníamos de una semana complicada y es un gusto poder ganar en casa delante de la afición. Lo que hicimos después de la primera parte es para valorar más la victoria".

En casa vs a domicilio. "En casa estamos muy cómodos, ahora el 'debe' está fuera de casa. Es curiosa la diferencia de rendimiento, pero es el momento que nos está tocando en este inicio de temporada".

Estado de forma. "Estoy muy contento, encontrándome muy bien. Estoy a gusto con el equipo y el equipo conmigo".

Tres goles y dos asistencias. "Poder ayudar al equipo es una cosa muy buena. Todo lo que pueda hacer es bueno y los números lo respaldan".

Instrucciones de Calleja. "Me dice que sea yo mismo y no baje el rendimiento. Me pide que siga ayudando al equipo".

En busca del gol. "Quieres ayudar al equipo con goles y asistencias. Incluso más con goles. Contento de ayudar al equipo a sacar los tres puntos que es lo importante".

Derrota en Cádiz y eliminación en Copa. "Nos fastidió que se uniera todo en la misma semana. Pudimos sacar la victoria y con eso nos quedamos".

Albacete. "No hemos entrenado aún ni hemos visto al rival, pero a partir de hoy lo estudiaremos y lo analizaremos".

Lesiones. "Es lo que tiene el fútbol. Las lesiones siempre están ahí y hay que cuidarse para estar al 100%"