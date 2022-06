Ibai Gómez en COPE: "La llamada del Pitu trastocó mis planes; el Sporting es una opción que me apetece"

Ibai Gómez es uno de los grandes nombres que maneja Abelardo para el mercado de verano en el Sporting. Después de su aventura en Irán, con el Foolad FC, el canterano del Athletic pasa sus vacaciones en Gran Canaria esperando noticias sobre su futuro.

Reconoce contactos con Abelardo y afirma que le gustaría jugar en el Sporting, aunque cuenta con más ofertas del extranjero. Una charla en Deportes COPE Asturias con uno de los objetivos del Sporting para la temporada 2022/2023.

¿Dónde te pillamos?

"En Gran Canaria. Todos los veranos venimos. Aquí estoy con toda la familia, mi mujer es de aquí".

¿Tienes mono de jugar al fútbol?

"Estoy con muchas ganas. Tengo una motivación extra. No me gusta la palabra 'demostrar', porque después de tantos años no hay que demostrar nada, pero sí es cierto que tengo ganas de sentir esa sensación de disfrutar jugando a fútbol".

Abelardo ha dicho que te quiere en el Sporting. ¿Te ha llamado?

"Hablé con él hace poco tiempo. Yo no quería decir nada, pero si lo ha dicho él... (risas). Tengo mucho que agradecerle al Pitu. Se lo he dicho muchas veces a él. Con el Pitu me iría a fin del mundo. Estoy contento de que a cada sitio a los que ha ido siempre haya querido contar conmigo. A ver lo que sucede ahora".

¿Qué tiene el Pitu que es capaz de sacar rendimiento a jugadores determinados como es tu caso o el de Jony?

"La confianza es clave en el fútbol. Cuando sientes esa conexión, todo fluye y va mucho mejor. Desde el primer día en el Alavés fue muy positiva desde el primer día al último. Ese tipo de conexiones hace que todo sea más sencillo y vaya mejor".

Tendrás más ofertas pero, cuando evalúas la opción de firmar por el Sporting, ¿qué te dice la cabeza?

"La mayoría de opciones que tengo son de fuera (extranjero). El Sporting, y más teniendo al Pitu como entrenador, es una gran oportunidad, muy bonita. Es un club de Primera División, con infraestructura e historia de Primera. Creo que mi forma de ser, con todo lo que he vivido en el Athletic, tiene bastantes similitudes con el Sporting. Si en un momento dado se da la circunstancia, las dos partes disfrutaríamos e iría todo genial".

¿Priorizas jugar en España o no?

"Hasta que me llamó el Pitu, priorizaba jugar fuera. La llamada del Pitu trastocó mis planes. Cuando te llama un entrenador con tanta confianza, empiezas a pensar en la opción del Sporting. El Sporting es una opción que me apetece, aunque no descarto jugar fuera. Ha trastocado mis planes el Pitu, para bien. Llevo unos días sin saber nada porque imagino que hay cosas ahora más necesarias (venta del club) y cuando eso suceda se volverá a tener contacto y a ver lo que sucede".

Vas a ser padre de nuevo. ¿Eso pesa a la hora de tomar la decisión de jugar cerca de casa o en el extranjero?

"Cuando rescindí con el Athletic, necesité reponerme a nivel mental. Fue difícil. Necesitaba cargar las pilas con mi familia. Sabía que era un riesgo porque volver a entrar en la rueda después es complicado, pero en ese momento era lo que necesitaba. Fue la mejor decisión que tomé porque volví a ilusionarme para encarar nuevas experiencias. Cuando me falte la ilusión, dejaré de jugar al fútbol. Ahora la tengo de nuevo recuperada, estoy con ganas. A nivel familiar, tenemos hablado que un par de opciones del extranjero nos gustarían, pero estar cerca de casa es otra buena opción para todos".

Llevas un año casi sin jugar. ¿En dos meses de pretemporada se puede coger la forma?

"Me gusta mucho cuidarme y entrenar, pero el ritmo se coge compitiendo. Tuve opciones en invierno y creí que no era el momento de ir porque no estaba en condiciones, había que ser sincero. Ahora es un buen momento, con una pretemporada entera por delante. Con la ilusión y ganas de trabajar que tengo, iría bien. Prefiero demostrarlo con hechos que con palabras. Tengo ganas de cerrar algo y empezar desde cero con mucho hambre y mucha ilusión".

En resumen: el Sporting, El Molinón, el Pitu e Ibai Gómez puede salir bien...

"Sí, es una opción que valoro muchísimo. Tengo muchos amigos en la ciudad, creo que el club va en conexión con mi forma de ver el fútbol. La figura de Pitu junto con Morga y Borja (de Matías) con los que estuve en el Alavés me tiran mucho, por eso es una opción real. Tenía claro que no me quería quedar aquí en España y el paso que ha dado el Pitu conmigo ha hecho que la opción sea real".

¿Qué importancia tiene el dinero para ti en este punto de tu carrera? ¿Podría el Sporting cubrir tu caché?

"Sé que si tomo la deciisón de quedarme en España, el dinero va a ser secundario. Las opciones de fuera, a nivel económico, son altas. Las cosas aquí, y menos en Segunda, no están como en otros países. Por un lado, quiero mirar lo deportivo y volver a disfrutar del fútbol y de esa esencia que tiene El Molinón".