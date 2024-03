Homenaje y baño de oviedismo para Jandro tras 700 partidos: "Es un número muy especial para mí"

Alejandro Martínez Díaz, más conocido como 'Jandro', ha escrito una de las páginas más bonitas de su carrera este pasado domingo en El Sotón. A sus 40 años, el ex del Real Oviedo alcanzaba los 700 partidos en su carrera en el choque entre Lenense y Urraca.

Antes del encuentro, por sorpresa, Jandro se encontró al salir al terreno de juego con un homenaje a su trayectoria. Familiares, amigos y gente ligada a su trayectoria deportiva. Manolo Lafuente, Pedro Luis, Antonio Rivas, Jon Carrera o Kily acompañaron a Jandro en un homenaje que no se esperaba. "No me emociono fácilmente ni me gusta ser el centro de atención, pero me pilló por sorpresa ver todo aquello. Fue todo súper emotivo y me prestó muchísimo ver a toda esa gente", ha dicho un emocionado Jandro en Deportes COPE Asturias.





El papel del Lenense y de Heri Frade

La cifra de partidos también es especial para el actual futbolista del Lenense, que logró el gol de su equipo en el empate (1-1) frente al Urraca. "700 es un número muy especial para mí porque siempre he llevado el dorsal 7 y empecé a jugar con 7 años. Gracias a todos por hacerlo posible, en especial a la familia del Lenense y a Heri Frade".

En su sección de 'El Cofrade' en Deportes COPE Asturias, HeriFrade explicó cómo trabajaron en el homenaje y culminó con un deseo. "Ojalá el Carlos Tartiere le pueda brindar el aplauso que se merece".

