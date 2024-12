Hernán Pérez y el talento asturiano del futuro: "Asturias exporta mucho talento aunque Oviedo y Sporting no estén en Primera"

Hernán Pérez está viviendo una de las mejores etapas de su carrera en los banquillos. El técnico ovetense dirige a la selección española sub-17 desde el verano de 2023. En una entrevista a Deportes COPE Asturias, el preparador asturiano afirma estar muy feliz en Las Rozas. “Muy contento. Tengo muchos medios y jugadores jóvenes de una potencia mundial. No puedo pedir más”, dice.

La carrera de Hernán comenzó en el fútbol humilde. Lealtad, Langreo o Unionistas fueron sus primeros pasos. “Por eso valoro tanto donde estoy. La gente que venimos de abajo sabemos lo que es completar un entrenamiento y tener medios a tu alcance. Te acuerdas de los momentos en los que no lo tenías todo y lo valoras más”, relata.

EL PASO DE CLUBES A SELECCIONES

La selección sub-17 es su primera incursión en el fútbol de selecciones, dejando de lado el día a día de los clubes. “Pensé que lo echaría de menos y no tanto. Cada mes pasamos tres semanas fuera de casa, hacemos mucha labor en el día a día. Hacemos de asistentes de la sub-19 o de ayudante de la sub-20 cuando no competimos con la sub-17”.

Su trabajo es tener controlados a todos los jóvenes talentos que son susceptibles de ser futuras estrellas de España en el futuro. “Hacemos seguimiento de nuestra generación. En mi caso 2008. Hacemos un seguimiento de unos 75 jugadores cada fin de semana. Tenemos un scout de mucha gente. Hay diez personas trabajando por toda España y otras dos personas a nivel internacional porque en cualquier país del mundo hay jugadores seleccionables”.

“La generación 2007 es extraordinaria. Están Lamine y Cubarsí en cabeza. La de 2008 también es muy buena. Somos un país generador de talento", dice Hernán.

LAS JÓVENES PROMESAS DE ASTURIAS

Su último 'descubrimiento' en Asturias para la selección sub-17 es Arturo Arribas, defensa juvenil del Real Oviedo, que debutará con España en el doble compromiso ante Japón de la próxima semana. “Arturo está en el radar desde el año pasado. Siendo cadete jugaba con el División de Honor. Es un jugador que gusta en Las Rozas. Tiene buena salida de balón y encaja en el 4-3-3. Antes de dar la lista hubo una reunión y pasó todos los filtros. Espero que dé rendimiento porque no es lo mismo jugar en tu club que jugar en la selección", explica el seleccionador en COPE Asturias.

Además de Arturo Arribas hay otros jugadores juveniles de Oviedo y Sporting que cuentan con buenos informes en la Federación Española de Fútbol. “Iago Meana en el Sporting y Pablo Agudín en el Oviedo de 2008. Con lo pequeño que es Asturias exportamos mucho talento”.

La época en la que Asturias producía jugadores del más alto nivel parece haber quedado atrás. La generación de Cazorla, Villa, Mata o Michu no se ha vuelto a repetir y Asturias apenas produce jugadores en Primera División en la actualidad. “Quizás porque Sporting y Oviedo no están en Primera. En inferiores vino Jaime Vázquez, Pablo Agudín, Ramón del Sporting. No aportamos tanto como comunidades grandes pero se hace buen trabajo en los clubes”, defiende Hernán Pérez.

Por último, habló de la temporada del Real Oviedo y un deseo final. “El momento de tener una mala racha es ahora. A partir de enero tiene que ir todo rodado y ojalá termine en un ascenso”.