Heri Frade en #DCA: “Hay que mirar al Play Off para conseguir el primer objetivo, que es no pasar problemas"

El Real Oviedo de Cervera recuperó las señas de identidad. Esas que le hacen ser un equipo fuerte en casa, fiable, y lo más importante, que gana partidos. A cinco puntos del Play Off y cinco por encima del descenso. En pleno mercado de invierno. En Deportes COPE Asturias analizamos la actualidad del equipo carbayón con Heri Frade.

El Real Oviedo está en esa zona templada de la tabla, pero con argumentos más optimistas que pesimistas tras la llegada de Cervera. De todas formas, para Heri es complicado llegar a los puestos de promoción: “Creo que hay que mirar hacia el Play Off para conseguir el primer objetivo, que es no pasar muchos problemas. La mirada hay que ponerla hacia adelante. Con la velocidad de crucero hay que poner la vista en el Play Off, pero está muy difícil. El fútbol en estas categorías se ha igualado mucho y dos partidos te hacen soñar y dos partidos te hacen pasar miedo. Es una cuestión de reforzar con resultados lo que estás haciendo y convencerse de que este es el camino. Luego ya intentar seguir por el mismo camino y mejorando cosas”.

Lo que parece claro es que Álvaro Cervera ha dado con la tecla: “Yo creo que los jugadores preferirían jugar a lo que teóricamente proponía Bolo pero se están dando cuenta que lo primero que tienes que hacer es conseguir resultados, conseguir puntos y a partir de ahí…”.

El mercado podría arrojar novedades, y dejar a Cervera con una plantilla larga. Uno de los nombres propios es el de Samu Obeng: “El equipo estaba confeccionado para otra cosa. Me extrañaría que Obeng no estuviera aquí. Creo que a Cervera le viene muy bien. Cervera tiene que hacer el equipo que quiera hacer”.

El retorno de los ídolos es un tema siempre pendiente en el oviedismo: “Yo lo vería bien. Cazorla atado a un porte en el centro del Tartiere daría asistencias. También entiendo la gente que dice que viene a retirarse. Esteban hubo uno. Quisiera que tuviera mejor suerte que Michu. Cazorla no me estorba y si quiere venir Mata…”.