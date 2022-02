"Hay sitios que están hechos para uno y Oviedo está hecho para mí".

Después del entrenamiento de un miércoles 9 de febrero, tras marcar su gol número 13 en LaLiga Smartbank en Lezama (de tacón) al Amorebieta, Borja Bastón atiende la visita de Deportes COPE Asturias. Desde El Requexón, el cuartel general de los azules, el punta madrileño nos habla de sus inicios, de la montaña rusa que ha sido su carrera y todo lo que ha aprendido por el camino hasta llegar a donde está ahora: Oviedo. La ciudad donde vuelve a sonreír, donde ha sido padre por segunda vez y donde ha rechazado la oferta del Cádiz en Primera División para conseguir poner al Real Oviedo "en el lugar que se merece". Más de un cuarto de hora charlando con 'Van Bastón' en DCA.

Sabemos cómo estás a nivel deportivo, marcando muchos goles, pero... ¿qué tal te va en lo personal?

"Súper contento en la ciudad y en el club. Con ganas de seguir haciendo cosas buenas. Soy un chico bastante tranquilo, suelo estar en casa con mi novia y los niños. Soy una persona familiar".

Qué le gusta hacer a Borja Bastón además de jugar al fútbol

"Antes tenía la Play Station, que jugaba bastante. Ahora tengo dos niños así que la cosa se me ha complicado un poco... (risas). La pequeña es carbayona y socia del Oviedo. Desde la primera semana tenemos el carnet en casa".

Empecemos por el principio. En la cantera del Atlético de Madrid batiste récords de goles

"Tuve la suerte de meter muchos goles. Llegué a debutar con el primer equipo pero tuve la mala fortuna de que me rompí el cruzado el día del debut. Ahí tienes que parar, recuperar 7-8 meses... es complicado. Gracias a Dios pude recuperarme bien y aquí estamos".

Estabas llamado a ser importante en el Atleti

"Llegaba con una proyección muy buena. Había metido muchos goles en la cantera y con la Selección Española. El club apostó por mí, me hicieron contrato con 17 años. En esa época había delanteros espectaculares: Diego Costa, Agüero, Forlán... El club aún así apostó por mí, pero tuve la mala fortuna de que el día que tuvo que ser el más feliz se convirtió en el más triste".

Aún así te levantaste. Deportivo, Zaragoza... y la rompes en el Eibar

"No he tenido recaídas ni problemas. Con mucho trabajo y con mucho esfuerzo he estado siempre ahí. No he tenido la fortuna de poder estar en un sitio más tiempo, como me hubiese gustado, pero creo que he hecho buena carrera".

Después del Eibar bajan tus estadísticas de goles. ¿Que pasó ahí?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Venía metiendo muchos goles. Firmo en Inglaterra, en una experiencia que tomaba con muchas ganas, muy importante en mi carrera. Y justo me rompo el cúbito con el Atlético de Madrid. Me recupero, debuto y echan al entrenador que me fichó. Fue un año muy complicado para ser el primer. Decidí volver a España y me fui al Málaga, otro proyecto que afronté con mucha ilusión, pero las cosas no me salieron. En el Alavés sí creo que lo hice bien, aunque sólo marqué 5 goles, pero jugué bien y estuvimos arriba mucho tiempo. Me tocó volver al Swansea. Todos queríamos mi salida pero no me pusieron facilidades: me tuvieron apartado, entrenaba con el filial... fue un momento muy complicado. Lo supe revertir porque por circunstancias empecé jugando. En las cinco primeras jornadas llevaba cinco goles; máximo goleador de la Liga hasta ese momento, pero como el club quería que saliera pues me apartaron. Volví a pasarlo muy mal. En el mercado de invierno firmé por el Aston Villa, un poco a la desesperada, pero jugué dos partidos y llegó la pandemia. Vas encadenando cosas negativas y es complicado. En el Leganés me pasó lo mismo que en el Alavés: marqué cinco goles pero no se valoró el trabajo que hice. Este año sigo haciendo el mismo trabajo pero estoy teniendo más oportunidades".

Ahora con perspectiva, ¿te arrepientes de lo del Swansea?

"No me arrepiento porque fue importante para mí dar ese paso. Jugué en la Premier, fui el fichaje más caro en la historia del club... pero quizá no fue el paso adecuado en ese momento. Tuve varias ofertas y elegí esa, pero no me arrepiento porque aprendí mucho".

Inglaterra, ¿cuesta?

Sí, cuesta. Yo venía de ser muy importante en los equipos en los que había estado. Era el fichaje más caro de la historia. Lo normal era que tuviera protagonismo pero no supieron darme mi sitio. Además coincidió con la lesión del cúbito. Fue difícil la adaptación".

Y después de tanto, caes en Oviedo. ¿Qué te encuentras al llegar?

Ilusión. Rubén me quería, el míster también. Noté que la gente también quería que viniera, en los entrenamientos me sentí súper cómodo, al momento me sentí adaptado a la ciudad... Todo se ha dado para estar a gusto. MI familia también se ha adaptado muy bien. El primer partido como titular marqué gol. Todo salía rodado".

Has caído de pie, sin duda

"Hay sitios que están hechos para uno y Oviedo está hecho para mí".

Hace un tiempo hablamos con tu padre, Miguel, y nos dijo que Oviedo era espectacular

"Estamos muy contentos, no sólo yo. Ver al niño cómo va a la guardería y está feliz. Ver cómo le trata la gente, ver cómo transcurre el día a día. Estamos felices".

Estar feliz en tu vida privada, ¿se transmite en el campo?

"Se refleja. Si en tu día a día estás feliz y contento, el fin de semana vas a dar una versión un poco mejorada. No influye muchísimo pero tienes ese punto de alegría, de confianza, y se demuestra".

Llega el mercado de invierno. Cádiz, Primera División. Y dices que no...

"Se dio así. Fue el día 30 de enero. Mi representante tuvo conversaciones con otros clubes pero yo le dije que estaba súper a gusto aquí. De repente se planteó la opción del Cádiz, que pagaba la cláusula. Creo que no era el momento. Estoy muy adaptado a la ciudad, al equipo, a todo en general. Creo que podemos hacer un año bonito en Oviedo. Se pueden dar las cosas para ilusionar a la gente. No era el momento de dejar las cosas a medias".

Es extraño ver algo así en el fútbol de hoy

"Mucha gente no lo entiende, lógicamente. Piensan que estás un poco loco... He tenido la suerte de jugar en Primera, y es donde quiero volver porque es el máximo nivel, pero también valoro la felicidad, el momento en el que estoy, cómo estoy, quién me ha dado la oportunidad de ser feliz... No me parecía justo el momento: un día 30 de enero, dejas al club tirado... y yo tengo ilusión de hacer aquí cosas bonitas. S elo pregunté a mi familia, todos me apoyaron y tomamos la decisión".

¿De verdad que nadie en tu familia te dijo que aceptaras?

"Tengo la suerte de tener a mi gente cercana apoyándome siempre. Y creo que me apoyaron sabiendo que tomaba la decisión correcta. No me arrepiento, ni mucho menos".

Hay agradecimiento al Oviedo en tus palabras

"Ellos apostaron por mí. En verano estuvieron desde el principio pendientes de mí. Yo estuve mirando un poco de todo, venía de un año complicado en Leganés. Creo que di bastante al equipo a nivel personal pero no se valoró el trabajo que hice. Me dio rabia. Quería resarcirme y el Oviedo me dio la oportunidad de hacerlo".

Las personas buscamos un trabajo donde nos quieran y tú lo has encontrado

"Hago lo mismo que el año pasado pero este año hago más goles y tengo más confianza. También del míster y de los compañeros. Y eso me hace sentir a gusto".

Tu relación con la afición se eleva desde que tomaste esa decisión. Te estás convirtiendo en un ídolo para el Tartiere

"Una de las razones es la gente. Me han hecho sentir ese cariño y es muy importante sentirse querido en momentos que tienes no sé si dudas... pero esta gente me demuestra cariño y tengo que responder".

¿'Van Bastón', te gusta?

"Era un pedazo de delantero. Me viene de la época del Dépor. Sí, me gusta (risas)".

¿Confías en llegar al playoff?

"Claro, si no, no me hubiera quedado. Confío en el equipo, en que podemos lograrlo. No va a ser fácil porque hay muchos equipos. Hay un grupo de bastantes equipos y no va a se fácil pero tenemos equipo, tenemos buen grupo, tenemos afición... La afición es muy importante. Que vaya la gente a un campo como el Tartiere y que los rivales se sientan incómodos es importante".

Os está faltando algo porque no termináis de engancharos al playoff

"Sí, creo que el problema está fuera de casa. En casa empezamos la temporada sin sacar puntos, pero ahora estamos haciéndonos fuertes. Los rivales se sienten incómodos, estamos consiguiendo que digan que no quieren volver aquí. En cambio, salimos fuera y nos está faltando continuidad. Si no sacas los puntos fuera de casa no terminas de engancharte arriba".

Empatáis mucho, ¿no?

"Tiene una lectura mala porque no ganas, pero tampoco pierdes. SIempre estamos enganchados al partido. Quizá a veces tenemos que ser algo más ambiciosos y querer sacar los tres puntos, pero siempre estamos enganchados al partido y es muy difícil que nos vayamos".

Hablemos de tu compañero en la delantera. ¿Qué te aporta Samu Obeng?

"Samu es un chico que aporta mucho trabajo. Se deja todo en el campo. Le saldrán mejor o peor las cosas pero no se le puede recriminar nada. Corre, trabaja, lucha, choca con los defensas, genera ocasiones... Me abre muchos espacios. Cuando jugamos con dos puntas suele ser un mano a mano con los centrales y él, que acapara también atención, me abre espacios y puedo jugar más liberado. Somos totalmente complementarios. Me entiendo muy bien con él".

Con Borja Sánchez también te entiendes bien

"Con Borja es fácil entenderse con la calidad que tiene. Tenemos muy buena relación. Estoy metiéndole caña a ver si renueva y a ver si el club hace un esfuerzo porque es un jugador que lo merece".

En verano volverán a por ti

"De momento estoy pensando en el momento. Disfrutar, hacer las cosas bien y mejorar. Tengo que mejorar y hacer las cosas bien por el equipo".

Entonces, ¿tu horizonte es verte con la camiseta del Oviedo en Primera?

"Eso es lo que yo quiero. Mi reto, mi sueño es poder ascender con este club. No sería un ascenso cualquiera. Este club, por historia, por lo que se merece, por lo que ha sufrido y por lo mal que lo ha pasado en años anteriores... se me ponen los pelos de punta sólo de pensarlo, imagínate. Ojalá lo podamos lograr".

Qué interesante. Es cierto que no sería un ascenso cualquiera viendo de dónde viene el Oviedo...

"Todo el mundo sabe quién es el Oviedo. Ha sido muy importante, son muchos años en Primera y ha estado a punto de desaparecer. La gente ha tenido que sufrir mucho así que ya se merecen disfrutar y estar en Primera División que es donde se merecen".

Quédate donde se te pongan los pelos de punta...

"Sí, la verdad que sí".