"Veo muchas cosas positivas, pero nos falta una victoria. El partido del sábado ha sido bastante complicado. Once contra once tenía la sensación de que íbamos a ganar. Quiero destacar el esfuerzo del equipo, pero sabemos que nos falta ya esa victoria". El defensa del Oviedo Simone Grippo responde sobre un inicio de temporada sin triunfos: "No pido paciencia, porque nosotros mismos somos impacientes y queremos ganar el primer partido. Nosotros confiamos, estamos trabajando fuerte, tenemos buena sensaciones nosotros mismos".

Grippo ya mira al derbi del domingo, al que el Sporting llega como líder con un pleno de victorias: "No hay que mentir, es un partido especial, lo es para los jugadores, y sobre todo para la afición. Los derbis tienen sus leyes propias. Hay que afrontar el partido como los otros, quedarse con los tres puntos sería genial".