Hassan, en COPE Asturias: "Tengo una 'misión' en el Sporting"

Una de las grandes sensaciones del magnífico inicio de temporada del Real Sporting de Gijón está siendo Haissem Hassan. El extremo francés, con pasaporte egipcio, estuvo en Deportes COPE Asturias en una entrevista en exclusiva con Pablo Acebo desde La Cañada Real Molinón en la que dio un repaso por sus inicios, su carrera, el interés que ha despertados de clubes y selecciones o el objetivo del ascenso a Primera División con el Sporting.

¿Estás en el mejor momento de tu carrera? “Creo que sí. En el fútbol profesional está siendo la temporada con más protagonismo, donde juego más... Otros años jugaba pero era más como suplente o como revulsivo. Este año tengo puesto de titular, lo he jugado casi todo de titular. Buenas estadísticas... Entonces creo que sí es mi mejor momento”.

¿Qué has encontrado en Gijón que te hace rendir de esta forma? “Me dan mucha confianza. Tienen paciencia conmigo. Tengo una relación especial con Ramírez. Sé lo que soy capaz de hacer, pero también mis cosas a mejorar. Siempre me habla y cada semana vemos vídeos y veo lo que hago mal y lo que hago bien. También recibo mucho cariño de la afición y de mis compañeros. Al principio no sabía lo que era 'Josín', es gracioso”.

Vamos a los inicios, ¿Cómo empiezas? “Empecé haciendo kárate y luego atletismo. Corría muy rápido de pequeño. Y un miércoles teníamos entrenamiento de atletismo y vino mi mejor amigo a entrenar y no le gustó. Y fue a probar a fútbol. Yo tenía ocho años y me daba igual el deporte, solamente quería hacer algo con mi amigo. Y lo dije en casa y empecé. Me enamoré del fútbol. Y así empecé en el club de mi barrio. Luego fui al París FC, el segundo equipo de París. Y estuve hasta los 15”.

¿Y ya despuntabas? “De regate no tanto como ahora. Era más goleador, de hacer números. A partir de los 14 o 15, cuando empezamos con el fútbol 11 ya empecé más con regates y como extremo. Antes era más un '10'”.

¿Aprendiste a jugar en la calle? “Yo aprendí en la calle, no aprendí en el club. Ahí aprendes táctica, reglas... El fútbol puro lo aprendí en la calle. Es el mejor lugar para aprender fútbol. Cuando acababa en el colegio, los fines de semana, todos los días hasta que se hacía de noche íbamos a jugar al fútbol”.

¿Te das cuenta que hay muchos menos niños jugando ahora que antes? “Las nuevas generaciones son muy de móviles... Mis padres me dieron teléfono muy tarde, a los 15 años. Es una buena forma, si desde pequeño ya estás al teléfono... Y yo entonces tenía que disfrutar de otra manera. Y esa manera era el fútbol con mis amigos”.

Ya no quedan 'regateadores' como tú. “En el fútbol actual se fijan mucho más en las estadísticas. Hay muy pocos jugadores que juegan para disfrutar. Y es un juego. Cuando era pequeño miraba el fútbol para divertirme. Cuando estoy en el campo no entro pensando en meter uno o dos. Eso es importante y te da avanzar. Pero yo quiero disfrutar, pasar un buen momento. Eso es lo más importante”.

Tienes raíces en Egipto y Túnez. ¿De dónde te vienen? “Nací en Francia con mi hermana, pero mi padre es de Egipto y mi madre de Túnez. Mi padre con 20 años se fue a buscar una vida mejor en Francia. Y mi madre nació en Túnez y se quedaron allí tres años y luego volvieron a Francia. Ahí ya se encontraron mis padres”.

¿Si tienes que elegir con quién jugar? “Egipto y Túnez me han llamado varias veces, pero no he elegido. Es muy difícil. Son países muy importantes y me siento muy bien en ambos países. No pienso en eso. Si voy a la Copa de África me perdería un mes y medio con el Sporting y tengo una misión aquí".

¿Cuántos equipos te llamaron en verano? “Me llamó el Girondins. Tenía algún equipo también de Segunda, que hablaron con mis agentes. Equipos de MLS. Pero quería ir a un equipo donde me iba a ayudar a crecer y a dar un paso en mi carrera. Me dieron mucha confianza. Tanto Ramírez, como Gerardo, como el presidente... Ya había venido con el Mirandés y con el Villarreal B y ya me había gustado el ambiente. No había ninguna duda en venir aquí”.

¿Qué te pareció cuando llegaste? “Mucha vez me habían avisado de que la gente lo vive mucho, que la gente está enamorada del club... Pero no pensaba que era tanto. Me dan mucho cariño por la calle, por las redes... El día del Zaragoza el recibimiento... Te hace sentir orgullo de este club, te da confianza para devolverles el cariño y la confianza. Es muy motivante ver a 20.000 personas que te empujan. En casa jugamos 12”.

¿Qué jugador te ha sorprendido más? “Todos son buenos. Los jóvenes tienen mucho talento. Hay otros con experiencia en Primera. En cada posición tenemos un jugador diferente. Me sorprendió Cote. No lo conocía. Su pie, su carácter... Nunca se rinde y siempre juega con personalidad. Pide el balón hasta cuando está en posiciones difíciles”.

La gente está ilusionada con el ascenso, ¿Lo veis posible? “Claro. Si no pensamos en ello, ¿Quién lo va a pensar? Esatmos segundos. Pero somos conscientes de que hemos hecho un buen inicio, de que hay buen ambiente. Si seguimos así podemos hacer grandes cosas, pero vamos a la jornada 16. Quedan muchas jornadas. De momento pensamos en cada partido y en trabajar por semana. El ascenso está también en parte en tu cabeza”.

Si sube el Sporting tiene opción de compra obligatoria por ti, te quedarías en el Sporting. “Es que mi objetivo cuando vine aquí era hacer una gran temporada para poder estar en Primera el año que viene con el Sporting. Estoy a gusto, veo que la gente me quiere, que el míster y los compañeros me conocen, que estoy muy a gusto en la ciudad. He venido aquí a hacer una buena temporada, llegar a mis objetivos personales y colectivos y para que la próxima temporada podamos jugar en Primera”.

Marcelino al Villarreal. “Es un entrenador referente en España, pero no lo conozco personalmente. Ojalá que triunfe con el Villarreal esta temporada y el futuro. Tienen que estar más arriba”.

