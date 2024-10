Guille Rosas se centra en su gran momento de forma: "¿Renovación? Le digo a mi representante que me diga lo mínimo posible"

"Gracias a la afición por el apoyo en lo personal y al equipo porque nos está sirviendo de mucho". Así abría Guille Rosas el acto en el que se le hizo entrega del premio a Jugador Cinco Estrellas del Real Sporting en el mes de septiembre.

El canterano rojiblanco, que está siendo el jugador de campo más utilizado por Rubén Albés en este inicio de campaña junto a Lander Olaetxea, ha hablado acerca de las negociaciones sobre su renovación y del buen momento del equipo, que después de tres victorias seguidas se encuentra en puestos de playoff de ascenso.

Real Sporting Guille Rosas, Jugador Cinco Estrellas del Sporting

declaraciones en sala de prensa

Momento personal. “Supone mucho para mí sentirse así de cómodo. Tengo dos ya, lo pondré en casa”

Cambio de alimentación. “Me encuentro muy bien. He cambiado muchas cosas de mi vida y una es la alimentación. Mi abuela me trata de dar comida, pero siempre le digo que no”

Comenzar como titular. "El año pasado acabé jugando casi todo. Puede ser una motivación empezar así y ahora estoy en un buen momento. Ojalá sigue así".

Renovación. “Le dije a mi representante que me diga lo mínimo posible sobre la renovación. Me quiero centrar en el Sporting, en los partidos. Obviamente me dice cosas, pero lo mínimo imprescindible. Quiero seguir en el Sporting, quiero quedarme obviamente".

¿Qué te dice tu representante? “No te lo voy a decir (risas). Son cosas que quedan para nosotros, no te lo puedo decir. No creas que es mucho lo que me dice...".

Momento del equipo. “Nos estamos encontrando muy bien. Estamos entrenando muy bien durante la semana, con datos muy buenos a nivel físico. Llevamos tres victorias y vamos a Elche a por la cuarta".

Mareo. “Es vital. La importancia de la cantera es muy grande y el orgullo de pertenencia que es jugar en el equipo de tu ciudad es importantísimo. Es algo que debe inculcarse desde el club y creo que se está haciendo. Que todos los chavales de la cantera sepan que pueden jugar en el Sporting, que es lo más grande que hay”.

Albes le pide más en ataque. “Lo dijo el míster, estamos incidiendo en los disparos a puerta y a nivel ofensivo. Con Dubasin me entiendo muy bien, es un jugadorazo. Estamos trabajándolo en los entrenamientos y espero que se vea en el campo".

Rotaciones. “Estamos dando todos el nivel. Es importante que todo el que entre lo haga igual de bien que el que está jugando”.

Importancia de la afición. “Es una pasada que un lunes haya tanta gente. El ambiente del Molinón es una locura. Vienen muchos partidos”.

Nivel de Segunda División. “Esta Segunda es complicadísima, está todo muy apretado. Ves partidos de equipos de arriba y sufren mucho. Nosotros necesitamos esa regularidad”.

Elche. “Es un equipo que tiene mucha posesión, el que más tiene de la liga. Es parecido al Castellón. En el centro del campo tiene muy buenos jugadores”.