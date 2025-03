Gorriarán y las dudas sobre el Oviedo, en COPE: "El exceso de nervios o la falta de confianza nos puede jugar una mala pasada"

Antonio Gorriarán es una voz autorizada en el Real Oviedo. El mítico central oviedista analiza el momento del Real Oviedo en Deportes COPE Asturias en una semana clave para los azules que culminará con la visita del Elche al Carlos Tartiere.

¿Qué te parece el Oviedo esta temporada? "Me encanta el Oviedo. Está donde tiene que estar. Nadie pensaba que iba a ganar todos los partidos, ¿no? La única duda es si asciende directo o promociona".

Hay nervios en el ambiente. "Ha perdido dos partidos, sí. ¿Podría estar líder? Sí. ¿Fuera del playoff? También. Creo que el Oviedo está donde tiene que estar. Tiene entidad, juego, jugadores, talento y entrenador. El único problema del Oviedo es que juegue la promoción, pero creo que tiene muchas papeletas de ascender directamente".

¿Qué diferencias ves con la temporada pasada? "El año pasado comenzó mal, es la diferencia. No veo grandes diferencias de plantilla. La principal diferencia es que este año lleva arriba desde el principio. Hay que ganar al Elche, pero se le gana y ya está. El Oviedo ya ha pasado su bache y todos los equipos pasan esos momentos de duda".

¿Qué opinión tienes sobre Javi Calleja? "En la radio, además es lo que pienso, voy a decir que es un gran entrenador. Es el que tiene el Oviedo y al que hay que apoyar. Las conversaciones de bar y de oficina no van a ningún lado ni traen nada bueno. Toda la confianza para el entrenador y los jugadores. ¿Queríamos ir con 12 puntos de ventaja y líderes? Hay que ser sensatos y tener los pies en el suelo. Creo que el Oviedo va a ascender directo, pero en el peor de los casos jugará el playoff".

¿Qué opinas de las dudas en torno al juego? "Somos profesionales, no vamos a decir que no pasa nada porque sí pasa algo. Hay que ganar después de dos derrotas, claro. Dentro del vestuario, aunque se gane, nadie va a conformarse si se gana de forma rácana. Hay que resolver sus carencias y para eso está el entrenador y el cuerpo técnico. Calleja no creo que tenga un pelo de gilipollas. Es un señor y sabe lo que hay. Va a tratar de resolver las cosas sin grandes aspavientos, no vaya a ser peor".

¿El vestuario capta el ruido de fuera? "El vestuario es el primero que sufre y el primero que sabe lo que hay. No hay que decirles nada porque saben que no pueden estropear las cosas. Ese nerviosismo y esas ganas pueden jugar en contra. No se puede decir que no pasa nada, pero un exceso de nerviosismo o una falta de confianza en el entrenador o en el juego nos juega una mala pasada".

¿Qué te pareció la arenga 'televisada' de Jesús Martínez en el vestuario? "Mal. Eso está mal lo haga quien lo haga. En mi época el presidente también bajaba y nos llamaba de todo, pero el vestuario es sagrado. Nunca he entendido que la televisión entre a un vestuario. ¿Qué pintan allí? Y el máximo accionista no entiendo que baje. Eso lo hacía William Wallace, pero iba el primero a 'pegarse'. Si no vas a la guerra no quieras ser un general. Si preguntas a cien jugadores de fútbol qué piensan sobre este tema, cien te dicen lo que te he dicho yo. Si me gusta estar en pelotas, déjame estar en pelotas. Yo no me meto en tu cocina ni en tu dormitorio. Es un error absoluto".